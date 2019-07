Foto: pixabay.com

Răsturnare de situație în cazul peștilor piranha găsiți într-un lac din România.

„Am analizat pozele nu am văzut peștele pe viu. Acel pește nu este piranhia, ci peștele Pacu din America de Sus. Este erbivor și are dinți, dar nu este piranha. Se asemenea. Dacă au fost prinși acolo eu cred că ar fi fost aruncați de ceva inconștienți. Piranha nu crește mai mult de 15 cm, in schimb Pacu ăsta în mod natural, în libertate crește până la un metru jumătate. Ei nu o să reziste la iarnă le trebuie 25-28 grade apa. În fiecare iarnă, barajul îngheață la suprafață asta înseamnă că la fund are 1-2 grade, maxim 5 grade, nu ajunge la 10-12 grade.

Nu este niciun pericol dar ca știre este foarte bună, dar repet nu este niciun pericol. Nu este periculos. Noi vom urmări prin paznicii noștri suprafața lacului, în special în zona unde a fost prins. Suntem foarte interesați să vedem evoluția acestor pești”, a declarat Romulus Simion, pentru vasiledale.ro.