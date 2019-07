Reacția lui Adrian Năstase în cazul crimelor din Caracal

Adrian Năstase a reacționat pe blogul personal în cazul crimelor îngrozitoare petrecute la Caracal.

"In ultimii 15 ani, tema coruptiei a tinut agenda interna si externa a Romaniei. Era o tema utila si pentru batalia politica interna dar si pentru „fezandarea” capitalului national si a liderilor perioadei de tranzitie.

In timpul asta, mai putin bagata in seama, criminalitatea, inclusiv cea organizata, s-au dezvoltat exploziv, „beneficiind” si de experienta unor infractori scoliti in strainatate. Romania a devenit, dintr-o tara de tranzit pentru droguri, o tara de consum. Traficul de femei si de copii, retele de contrabanda, clanuri organizate, drogati conducand autovehicule incep sa marcheze zilnic emisiunile de la televiziuni si stirile din presa."

