Reacție furioasă a Moscovei după ce Emil Boc a interzis imnul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică de la Cluj-Napoca

Reacție furioasă a Moscovei după ce Emil Boc a interzis imnul Rusiei. Sursa foto: Antena 3 CNN

Mihail Degtyarev, ministrul Sportului din Rusia, a declarat că "va face tot ce-i stă în putere pentru ca România să nu mai organizeze turnee sportive internaționale", după ce primarul Emil Boc a interzis steagul şi imnul Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, care se desfăşoară la Cluj-Napoca, în perioada 26-28 iunie, notează presa de stat de la Moscova. În urma deciziei lui Boc, Rusia a anunţat că nu se mai prezintă la competiție.

Rusia va încerca să priveze România de dreptul de a găzdui turnee internaționale de gimnastică, a declarat vineri ministrul rus al sportului și președintele Comitetului Olimpic Rus (ROC), Mihail Degtyarev.

"Cel mai recent incident petrecut în România în legătură cu Cupa Challenge la gimnastică demonstrează că țările europene încearcă să încalce în mod perfid Carta Olimpică, precum și Carta Gimnasticii Mondiale și regulile competiției în ansamblu”, a declarat Degtiarev.

„Trebuie să spun că europenii au ajuns să creadă că sportul poate fi folosit ca instrument de presiune și discriminare împotriva Rusiei și Belarusului, însă au fost șocați atunci când organizațiile internaționale au restabilit dreptatea și legalitatea. Tocmai atunci au apărut astfel de provocări”, a continuat el pentru sursa amintită.

„De aceea, vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că România este privată de dreptul de a găzdui competiții internaționale de gimnastică și, în plus, orice alte turnee sportive mondiale. Ar trebui să fie o lecție pentru această țară şi pentru ceilalţi”, a adăugat Degtiarev.

Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică din 2026 este programată să aibă loc la Cluj-Napoca, România, între 26 și 28 iunie și este un eveniment oficial în calendarul Mondial de Gimnastică.

Pe 18 mai, Comitetul Executiv al Campionatului Mondial de Gimnastică a decis să ridice restricțiile impuse anterior sportivilor ruși, permițându-le să concureze la nivel internațional sub steagul rusesc.

În decembrie 2025, Comitetul Executiv al CIO a emis recomandări care să permită sportivilor din Rusia și Belarus să participe la competiții internaționale sub steaguri și imnuri naționale.

Ce decizie a luat Boc

"Steagul şi imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca. Respectăm poziţia României şi Uniunii Europene în acest domeniu. Precizări privind organizarea la Cluj-Napoca a Cupei Mondiale la gimnastică ritmică", a transmis Emil Boc, în postarea sa.

Aflat la Londra, la Forumul Mondial al Primarilor pentru Acţiuni Climatice, Emil Boc a afirmat că, la momentul aprobării organizării competiţiei la Cluj, regulamentele internaţionale nu permiteau sportivilor ruşi să concureze sub drapelul şi imnul naţional al Rusiei şi că situaţia s-ar fi schimbat recent, după ce forul internaţional de gimnastică ar fi modificat regulile privind reprezentarea sportivilor ruşi în competiţiile oficiale.

El a explicat că acest demers nu este un protest împotriva sportivilor, ci vizează exclusiv utilizarea simbolurilor oficiale ale Federaţiei Ruse în contextul războiului din Ucraina.

"Susţin sportul şi competiţiile sportive, însă nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o ţară a Uniunii Europene", a subliniat Emil Boc.

El a mai spus că a cerut Federaţiei Internaţionale de Gimnastică să menţină regulile aflate în vigoare la momentul în care municipiul a acceptat găzduirea competiţiei. De asemenea, Emil Boc a solicitat Federaţiei Române de Gimnastică şi autorităţilor statului român să clarifice situaţia înainte de startul întrecerilor sportive, pentru a evita eventuale controverse sau dispute în timpul desfăşurării Cupei Mondiale.

Federaţia Internaţională de Gimnastică (World Gymnastics) a autorizat sportivii ruşi să participe la competiţii internaţionale sub drapelul rusesc şi imnul naţional, ridicând sancţiunile impuse împotriva lor din cauza războiului din Ucraina, a anunţat în 18 mai Federaţia Rusă de Gimnastică.