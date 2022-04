Doi dintre cei 4 refugiați ucraineni dispăruți în Munții Maramureșului au fost găsiți. Unul dintre ei a murit

Cei patru refugiaţi au fost de negăsit, după ce s-au rătăcit în Munţii Maramureşului, în timp ce încercau să intre în România.

Ulterior, doi bărbați, tată și fiu, au fost găsiți de salvatori. Din păcate pentru bărbatul mai în vârstă nu s-a putut face nimic. Se pare că acesta a decedat după ce a căzut într-o râpă. Tânărul a fost și el găsit cu degerături la mâini și picioare.

Doi dintre refugiați sunt în continuare dispăruți.

"În jurul orei 02.48, operatorul 112 ne-a informat despre faptul că o persoana rătăcită a fost găsită de către doi salvatori din Ucraina, pe teritoriul Ucrainei, și ne-a făcut legătura, telefonic cu aceștia pentru a ne transmite situația de la fața locului. Persoana în cauza are picioarele degerate si nu poate fi transportată, pe jos, în condițiile actuale. Cele două persoane au asupra lor echipament de supraviețuire și vor rămâne până dimineața pentru a-i acorda ajutor cetățeanului ucrainean rătăcit. De asemenea, ne-au transmis faptul că ar fi nevoie de un elicopter, dimineața, pentru transportul cât mai rapid la un spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Tatăl persoanei in cauză a fost observat, decedat, într-o râpă, iar despre ceilalți doi membri ai grupului nu se cunosc detalii. Operatorul 112 ne-a făcut legătura cu ofițerul de serviciu din cadrul Dispeceratului de Coordonare Elicoptere Mureș care ne-a solicitat să luăm din nou legătura la ora 06.45, la răsărit, pentru a evalua condițiile meteorologice și în cazul în care acestea vor fi favorabile va permite elicopterului să efectueze zborul de recuperare a persoanei rănite. Totodată, una dintre cele două persoane salvatoare ne-a transmis coordonatele pentru a putea fi localizați.

Echipele de salvare din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte și echipele de sprijin de la celelalte structuri și salvamont s-au întors la bază, in jurul orei 03.20, nereușind identificarea locului unde se găsește persoana in cauză", se arată în comunicatul autorităților.

Alţi 6 ucraineni care făceau parte din acelaşi grup au fost găsiţi de autorităţile din ţara vecină.

Salvatorii români urmează să reia astăzi căutările, care au fost oprite seara trecută din cauza întunericului dar şi a vremii nefavorabile.

4 refugiați ucraineni sunt căutaţi de jandarmi în munţi, între Romania şi Ucraina. Rudele au sunat la 112, pentru că nu mai ştiu nimic de ei.

Potrivit surselor Antena 3, azi-noapte, 4 persoane din Ucraina ar fi încercat să treacă în România prin munte, pe vârful Pop Ivan, care situat la aproximativ 1900 m altitudine, cu o călăuză.

Era ceață, zăpadă, iar rudele lor nu mai știu nimic de ei de atunci. În jur de 3 persoane ar fi sunat la 112 să anunțe, soții, rude, care ar fi vorbit ultima dată noaptea trecută cu aceștia.

O femeia care a intrat în țară prin punctul de la Sighetul Marmației, a sunat în jurul orei 1:30 la 112, spunând că soțul ei dar și fiul lor major vor trece granița în România ilegal, prin Munții Maramureșului.

În zonă a fost trimis și elicopterul SMURD dar, din cauza ceții, acesta nu poate survola întreaga regiune muntoasă.