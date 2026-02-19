A început Ramadanul 2026. Cum se ține și ce trebuie să știi dacă vizitezi o țară musulmană

2 minute de citit Publicat la 12:25 19 Feb 2026 Modificat la 12:25 19 Feb 2026

Musulmani se roagă în moschee, la început de Ramadan, în Srinagar, India. 18 februarie 2026. Sursa foto: Hepta

Ramadan 2026 a început pe 17 februarie, marcând startul uneia dintre cele mai importante perioade religioase pentru musulmanii din întreaga lume. Timp de o lună, credincioșii țin post de la răsărit până la apus, participă la rugăciuni speciale și pun accent pe caritate, solidaritate și purificare spirituală. Pentru turiștii care călătoresc în această perioadă în state majoritar musulmane, există câteva reguli și obiceiuri importante de respectat.

Ramadan 2026 a început pe 17 februarie și durează o lună

Ramadan 2026 a început pe 17 februarie și se va încheia în jurul datei de 18 martie, în funcție de observarea lunii noi, care stabilește oficial finalul postului. Perioada este urmată de sărbătoarea Eid al-Fitr, care marchează încheierea postului.

Ramadanul este a noua lună din calendarul islamic, care este unul lunar, motiv pentru care data începerii se schimbă în fiecare an în calendarul gregorian. În această lună, musulmanii comemorează momentul în care Coranul a fost revelat profetului Mahomed.

În multe țări musulmane, precum Arabia Saudită, programul instituțiilor publice și al magazinelor este modificat, iar viața socială se mută mai ales după apusul soarelui.

Cum se ține Ramadanul la musulmani

Postul din Ramadan, cunoscut sub numele de „sawm”, presupune abținerea de la mâncare, băutură, fumat și relații intime de la ivirea zorilor și până la apus. Ziua începe cu o masă luată înainte de răsărit, numită suhoor, iar postul este întrerupt seara, la apus, prin masa numită iftar.

Pe lângă restricțiile alimentare, Ramadanul este o perioadă de introspecție, rugăciune și fapte bune. Musulmanii participă la rugăciuni speciale de seară, iar actele de caritate capătă o importanță sporită.

Sunt exceptate de la post anumite categorii de persoane, precum copiii, bătrânii, femeile însărcinate, bolnavii sau cei care călătoresc, însă mulți aleg să recupereze ulterior zilele nepostite.

Ce trebuie să știe turiștii care vizitează o țară musulmană în timpul Ramadanului

Pentru turiști, Ramadanul poate aduce atât experiențe culturale autentice, cât și anumite restricții.

În unele țări, este considerat lipsit de respect să mănânci, să bei sau să fumezi în public în timpul zilei. În state precum Turcia, regulile pot fi mai relaxate în zonele turistice, însă în alte destinații normele sunt mai stricte.

De asemenea, programul restaurantelor și al atracțiilor turistice poate fi modificat, multe localuri fiind închise pe timpul zilei și deschise după apus, când atmosfera devine festivă și animată.

Vestimentația decentă și un comportament respectuos față de obiceiurile locale sunt recomandate. Turiștii sunt încurajați să se informeze înainte de plecare despre regulile specifice din țara vizitată, pentru a evita situațiile neplăcute.