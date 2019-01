BOBOTEAZĂ 2019. De ce s-a botezat Isus Hristos. Semnificația Bobotezei

BOBOTEAZĂ 2019. Sarbatoarea Botezului Domnului, numita si Epifania sau Teofania, este praznuita pe 6 ianuarie. Este ziua in care Hristos primeste botezul in raul Iordan de la Sfantul Ioan Botezatorul. Se numeste Epifania pentru ca este momentul in care Hristos S-a aratat poporului, iar Teofanie, pentru ca la Botezul Sau S-au aratat si celelalte doua Persoane ale Sfintei Treimi: Tatal martursind ca Hristos este Fiul Sau vesnic si Duhul, in chip de porumbel, adeverind cuvintele Tatalui. Asadar, la Botezul Domnului S-a arata Dumnezeu Cel in Treime. Precizam ca dupa cum intreaga Sfanta Treime a participat la crearea fiintei omenesti, trebuia ca Dumnezeul Treimic sa Se arate si in momentul rezidirii omului prin botez.

BOBOTEAZĂ 2019 Hristos fiind lipsit de pacat, nu avea de ce sa fie botezat. Mantuitorul primeste botezul nu doar pentru a ne arata smerenia Sa, ci si pentru a ne vesti ca El va lua asupra Lui pacatele lumii. El accepta botezul pentru mantuirea noastra. Luand fire omeneasca intra in apa Iordanului pentru a sfinti natura si pentru a ne descoperi ca fiecare dintre noi trebuie sa se boteze in numele Sfintei Treimi. Prin Botezul Sau, Mantuitorului pregateste botezul crestin. Sfantul Ioan Gura de Aur spune ca ceea ce s-a intamplat cu pastele iudaic, se intampla si cu botezul. La Cina cea de Taina intalnim si pastele iudaic si pastele nostru; Hristos a pus capat celui dintai si i-a dat inceput celui de-al doilea. Si acum la raul Iordan a implinit botezul iudaic, dar in acelasi timp a deschis usile botezului Bisericii. "Inainte de a se pune inceput nou vietii, trebuie sa se puna capat celei vechi", spune Sfantul Vasile cel Mare. Daca Botezul lui Ioan reprezinta inceputul botezului, botezul lui Iisus reprezinta desavarsirea botezului.