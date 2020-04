Calendar ortodox 12 aprilie. Mare sărbătoare astăzi pentru creștinii ortodocși

Mantuitorul intra in Ierusalim calare pe manzul asinei, inconjurat de cei 12 Apostoli. Evanghelistul Matei spune ca ucenicii I-au adus lui Hristos asina si manzul: Au adus asina si manzul si deasupra lor si-au pus vesmintele, iar El a sezut peste ele (Matei 21, 7), in vreme ce Sfantul Evanghelist Luca vorbeste despre faptul ca Hristos S-a asezat pe manz, nu pe asina (Luca 19,35). Intre Evanghelisti nu exista contradictie.

Hristos a intrat in Ierusalim sezand pe manzul asinei. Ucenicii au adus manzul la Hristos, dar impreuna cu manzul au adus si asina. Iar atunci cand Matei spune ca s-a asezat peste ele, nu a vrut sa spuna ca Hristos S-a asezat in acelasi timp si pe asina si pe manz. Aceste cuvinte pot fi interpretate in doua chipuri diferite. In primul rand, a sezut peste ele se refera la hainele pe care ucenicii le-au asezat pe manz, iar in al doilea rand se poate interpreta ca Hristos a sezut mai intai pe asina si mai apoi pe manz, ceea ce simbolizeaza ca mai intai s-a odihnit in sinagoga iudeilor, iar mai apoi in poporul ce venea dintre neamuri.

Multimea l-a intampinat cu ramuri de finic si cantari de bucurie: Osana! Binecuvantat este Cel ce vine intru numele Domnului (Ioan 12,13). Erau strigate de biruinta si de slava, pentru ca cei mai multi credeau ca a venit Mesia care avea sa ii elibereze din robia lor fata de romani. Vedeau in El un stapan lumesc care urma sa le daruiasca eliberare nationala. Arhiereii, carturarii si fariseii simteau ca prezenta lui Iisus constituia o amenintare pentru pozitia si autoritatea lor. De aceea, nu pierd timpul. Incep de indata sa puna la cale planurile faradelegii. Si isi fac bine treaba pentru ca ovatiilor multimii din ziua duminicii, "Osana", le vor lua locul peste putine zile strigatele „Ia-L! Ia-L! Rastigneste-L!”…

Din Scriptura retinem ca multimea isi arunca hainele inaintea lui Hristos. Mentionam ca dupa caderea in pacat, omul primeste hainele de piele si pierde Raiul. Gestul acesta de a le pune inaintea lui Hristos, denota ca nu mai avem nevoie de ele, ca prin unirea cu Cel care a biruit moartea, devenim mostenitori ai Raiului.

Calendar ortodox 12 aprilie. Sărbătoarea Intrării în Ierusalim, în primele secole creștine

Pelerina Egeria, prezenta in orasul sfant in jurul anului 392, spune ca sarbatoarea incepea la ora 13.00 si se termina seara, la ora 17.00. Se citea episodul din evanghelie, in care era istorisit evenimentul Intrarii Domnului in Ierusalim, apoi, imediat dupa terminarea lecturii, episcopul se ridica impreuna cu toti si coborau de pe muntele Maslinilor. Cei prezenti mergeau inaintea episcopului cantand imne, antifoane si raspunzand mereu cu "Binecuvantat este Cel ce vine intru numele Domnului". Copiii, impreuna cu toata lumea, tineau ramuri de palmier sau maslin in maini si astfel intampinau episcopul pe acelasi drum si "in acelasi fel in care Domnul a fost intampinat in ziua aceea".

Calendar ortodox 12 aprilie. Duminica Floriilor - Duminica aspiranților

Duminica Floriilor mai era numita si "Duminica aspirantilor" sau a "candidatilor la botez", deoarece in aceasta zi, catehumenii mergeau la episcop si ii cereau permisiunea de a fi admisi la botez, iar cei acceptati primeau de la acesta "Simbolul credintei" spre invatatura.

Duminica Filoriilor a fost numita si "Duminica gratierilor", pentru ca in cinstea acestei sarbatori imparatii acordau gratieri.

Calendar ortodox 12 aprilie. Ramurile de salcie

De Florii sunt aduse in biserici ramuri de salcie pentru a fi binecuvantate de preot. Acestea simbolizeaza biruinta lui Hristos asupra mortii. Ele sunt puse la icoanele din casele credinciosilor.