CALENDAR ORTODOX 12 AUGUST. Ce sfinți mari sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 12 AUGUST. Sfintii Fotie si Anichit au trait in vremea imparatului Diocletian. Anichit, unul din demnitarii cetatii Nicomidia, a marturisit ca este crestin in momentul in care s-au declansat torturile impotriva crestinilor. Desi i se taie limba, Anichit nu ramane lipsit de grai, ci marturiseste in chip minunat catre imparat: "O, idolatrule, iata esti acoperit de rusine! Iata, de nimic sunt zeii tai!". Dupa rostirea acestor cuvinte, imparatul a poruncit sa fie decapitat. Insa calaul, in loc sa-l omoare pe Anichit, s-a lovit pe sine fara sa vrea si a murit.

CALENDAR ORTODOX 12 AUGUST. Dupa mai multe chinuri, au fost inchisi in temnita timp de trei ani. Au fost aruncati in foc, iar multi crestini le-au urmat suferinta, intrand si ei in foc. Din foc se auzeau pana in departari cantari de lauda catre Dumnezeu. In acel foc s-a facut trecerea la cele vesnice a Sfantului Anichit, a lui Fotie, nepotul sau si acelor ce i-au urmat.

CALENDAR ORTODOX 12 AUGUST. Sfintii Anichit si Fotie sunt invocati la rugaciunile de la Taina Sfantului Maslu si de la slujba Sfintirii Apei.

CALENDAR ORTODOX 12 AUGUST. Troparul Sfintilor Mucenici Fotie si Anichit

CALENDAR ORTODOX 12 AUGUST. Mucenicii Tai, Doamne, intru nevoinţele lor, cununile nesctricaciunii au dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru. Ca avand taria Ta, pe chinuitori au invins; zdrobit-au si ale demonilor neputincioase indrazniri. Pentru rugaciunile lor, mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

CALENDAR ORTODOX 12 AUGUST. Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Pamfil si Capiton;

- Sfintilor Cuviosi Serghie si Stefan;

- Sfantului Cuvios Palamon;

- Sfintilor doisprezece mucenici, ostasi cretani;

- Sfantului Cuvios Castor;

- Sfintilor treizeci si trei de mucenici din Palestina.