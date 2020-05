Calendar ortodox 13 mai. Ce sfântă este sărbătorită astăzi

Dupa moartea tatalui s-a stabilit in cetatea Traianopole din Tracia. Glicheria a fost pusa sa aduca jertfe inaintea idolului lui Zeus. Refuza si la rugaciunile ei un fulger a lovit statuia lui Zeus si a sfaramat-o. Prefectul a poruncit sa fie batuta si aruncata in temnita. Dorea ca Glicheria sa moara prin infometare. Insa, ingerul Domnului se pogora din cer si ii aducea hrana. Temnicerul Laodicius vazand aceasta minune, L-a marturisit pe Hristos in fata prefectului. Pentru aceasta marturisire temnicerului i se va taia capul.

Sfanta Glicheria a fost aruncata intr-un cuptor cu foc din care a iesit nevatamata, iar mai tarziu a fost aruncata la fiare. Rugandu-se lui Dumnezeu, aceasta sfanta mucenita si-a dat sufletul in mainile lui Dumnezeu. Din sfintele ei moaste curgea mir inmiresmat, care vindeca tot felul de boli grele.

Calendar ortodox 13 mai. Troparul Sfintei Mucenite Glicheria

Glasul 4

Mieluseaua Ta, Iisuse, Glicheria, striga cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc si pe Tine cautandu-Te ma chinuiesc si impreuna ma rastignesc, si impreuna ma ingrop cu Botezul Tau; si patimesc pentru Tine, ca sa imparatesc intru Tine; si mor pentru tine, ca sa viez pentru Tine; ci, ca o jertfa fara de prihana, primeste-ma pe mine ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre.

Calendar ortodox 13 mai. Condacul Sfintei Mucenite Glicheria

Glasul 3

Fecioara astazi...

Pe Fecioara si de Dumnezeu Nascatoarea Maria iubind, ti-ai pazit fecioria ta nestricata, si din dragostea cea catre Domnul indemnandu-te, cu barbatesc cuget ai patimit pana la moarte. Pentru aceasta Glicheria, cu indoita cununa, te-a incununat pe tine Hristos Dumnezeu.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Laodichie;

- Sfantului Cuvios Serghie Marturisitorul;

- Sfantului Cuvios Pavsicacos, episcopul Sinadei;

- Sfantului Sfintitului Mucenic Alexandru, episcopul Tiverianiei;

- Sfantului Cuvios Nichifor, preotul Manastirii Efes;

- Sfantului Cuvios Eftimie cel Nou, ctitorul Manastirii Ivirilor din Aton;

- Sfantului Cuvios Ioan Iviritul;

- Sfantului Cuvios Gheorghe Iviritul;

- Sfantului Cuvios Gavriil Iviritul si a monahilor sfintilor cuviosi mucenici iviriti.