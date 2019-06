CALENDAR ORTODOX 25 IUNIE. Ce sfântă mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 25 IUNIE. Sfanta Fevronia a fost fiica unui senator roman. S-a calugarit de tanara intr-o manastire din cetatea Nisibi.

Sfanta Fevronia este obligata de Silenius, un persecutor al crestinilor, sa lepede credinta in Hristos si sa se casatoreasca cu el. Fevronia refuza sa implineasca cerinta lui Silenius si astfel, este supusa la multe chinuri: a fost biciuita, i s-au spart dintii, i s-au taiat sanii, mainile si picioarele, iar in cele din urma i s-a taiat capul. Din viata sa aflam ca dupa trecerea ei la cele vesnice, Sfanta Mucenita Fevronia se arata in ziua praznuirii sale, in mijlocul surorilor din manastire. Statea timp de trei ceasuri in vazul tuturor, apoi se facea nevazuta. Insa, nimeni nu se putea atinge de dansa, atunci cand se arata in chip minunat maicilor.

Dupa moartea Sfintei Fevronia, diavolul a intrat in Silenius. Din cauza prezentei demonului in el, Silenius s-a izbit cu capul de un stalp de marmura si a murit.

Troparul Sfintei Mucenite Fevronia

Mieluseaua Ta, Iisuse, Fevronia, striga cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc si pe Tine cautandu-Te ma chinuiesc si impreuna ma rastignesc si impreuna ma ingrop cu Botezul Tau; si patimesc pentru Tine, ca sa imparatesc intru Tine; si mor pentru tine, ca sa viez pentru Tine; ci, ca o jertfa fara de prihana, primeste-ma pe mine ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre.

Condacul Sfintei Mucenite Fevronia

Mirele meu Cel Preadulce, Hristoase, a strigat Mucenita Fevronia, nu-mi este mie cu anevoie a merge pe urma Ta; caci dulceata dragostei Tale a intraripat sufletul meu cu nadejdea si frumusetea milostivirii Tale, a indulcit inima mea, ca sa beau paharul patimirii dupa Tine; ca sa ma numesc si vrednica a dantui in camara impreuna cu fecioarele cele intelepte. Pentru aceasta, preacuvioasa rabdatoare de chinuri, cinstind nevointele ostenelilor tale, te rugam pe tine, roaga-te sa nu ni se inchida si noua usile camarii.

Tot in aceasta zi, face pomenirea:

- Sfantului Orentie, impreuna cu cei sase frati: Farnachie, Eros, Firm, Firmin, Chiriac si Longhin;

- Sfintelor Cuvioase Mucenite Leonida, Livia si Evtropia;

- Sfantului Simon;

- Sfantului Teolipt al Filadelfiei;

- Sfantului Cuvios Dionisie;

- Sfantului Cuvios Dometie;

- Sfantului Cuvios Mucenic Procopie.