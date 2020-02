CALENDAR ORTODOX 26 FEBRUARIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

26 Feb 2020 • 00:30

Foto: Doxologia

CALENDAR ORTODOX 26 FEBRUARIE. Sfantul Porfirie s-a nascut din parinti bogati, in Tesalonic. La varsta de 25 de ani a lepadat grija lumeasca si s-a retras in pustia Egiptului, unde va fi tuns in monahism.