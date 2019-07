CALENDAR ORTODOX 28 IULIE. Ce sfinți mari sunt sărbătoriți astăzi

CALENDAR ORTODOX 28 IULIE. Sfintii Prohor, Nicanor, Timon si Parmena fac parte din primii sapte diaconi ai Bisericii. Hirotonirea lor in treapta de diacon este relatata in Faptele Apostolilor (6,1-6). Ceilalti trei diaconi sunt: Stefan, Filip si Nicolae. Sfantul Stefan nu este praznuit in aceasta zi, pentru ca este sarbatorit pe 27 decembrie. Nicolae nu se numara printre ei pentru ca a cazut in erezie, iar Filip este pomenit de Biserica pe 11 octombrie.

CALENDAR ORTODOX 28 IULIE. Prohor a fost hirotonit episcop in Nicomidia si l-a insotit pe Sfantul Apostol Ioan pentru o vreme, in insula Patmos.

CALENDAR ORTODOX 28 IULIE. Nicanor a primit mucenicia in ziua in care Sfantul Stefan a fost ucis cu pietre.

CALENDAR ORTODOX 28 IULIE. Timon a fost episcop in Bastoria, o cetate din Arabia. Potrivit unei traditii, Timon a murit rastignit in aceasta cetate.

CALENDAR ORTODOX 28 IULIE. Parmena a vestit Evanghelia Domnului in Macedonia. A murit ca mucenic, la sfarsitul domniei imparatului Traian (98-117).

CALENDAR ORTODOX 28 IULIE. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Eustatie din Ancira;

- Sfantului Mucenic Acachie cel Nou;

- Sfintei Mucenite Drosis;

- Cuvioasei Irina din Capadocia;

- Cuviosului Pavel, intemeietorul Manastirii Xiropotamu, din Sfantul Munte Athos.