Calendar ortodox 30 aprilie. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

Sfintele Evanghelii amintesc faptul ca Apostolul Iacov a fost de fata la Schimbarea la fata, de pe Muntele Tabor, dar si la cele intamplate Mantuitorului in gradina Ghetsimani.

Dupa Cincizecime, Sfantul Apostol lacov a predicat Evanghelia in mai multe locuri, ajungand pana in Spania. Intors in Ierusalim, avea sa patimeasca multe chinuri din partea iudeilor.

Sfantul Apostol Iacov, prin cuvatarile sale, pline de harul Duhului Sfant, a reusit sa aduca multi iudei si pagani la credinta in Hristos. Dintre acestia, traditia i-a consemnat pe vrajitorul Hermoghen, pe ucenicul acestuia, Filip, si pe Iosia, toti opozanti a Apostolului. Acesta din urma a fost chiar condamnat la moarte, impreuna cu Sfantul Apostol Iacov, luand amandoi cununa muceniciei in anul 45.

Troparul Sfântului Apostol Iacob

Glasul 3

Apostol al lui Hristos preaales şi frate al cuvântătorului de Dumnezeu celui iubit ai fost, Prealăudate Iacob; cere iertare de greşeli, pentru cei ce te laudăpe tine şi sufletelor noastre mare milă.

Condacul Sfântului Apostol Iacob

Glasul 2

Cele de sus căutând...

Glas Dumnezeiesc auzind chemându-te pe tine, dragostea de tată ai trecut-o cu vederea şi ai alergat la Hristos, cu fratele tău, Sfinte Mărite Iacob. Cu care împreună te-ai şi învrednicit a vedea Dumnezeiasca Schimbare la Faţă a Domnului.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfantului Ignatie Briancianinov;

- Sfantului Clement;

- Sfantului Mucenic Maxim;

- Sfantului Mucenic Vasile, episcopul Amasiei;

- Sfantului Donat, episcopul Evriei;

- Sfinta Mucenita Arghira.