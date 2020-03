CALENDAR ORTODOX 30 MARTIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

CALENDAR ORTODOX 30 MARTIE. Dupa moartea parintelui sau duhovnicesc, Sfantul Ioan Scararul s-a retras intr-o pestera, unde a dus o viata aspra vreme de 40 de ani. A fost vreme indelungata egumen al manastirii din Muntele Sinai. El este autorul lucrarii "Scara", carte care ne descrie viata duhovniceasca sub forma unei scari cu 30 de trepte care ne duce spre Dumnezeu. "Scara” a fost tradusa in limba romana de parintele Dumitru Staniloae si se afla cuprinsa in volumul al IX-lea al Filocaliei.

CALENDAR ORTODOX 30 MARTIE. Biserica i-a inchinat Sfantului Ioan Scararul a patra duminica din Postul Sfintelor Pasti. Sfantul Ioan Scararul mai este cunoscut sub numele de Ioan Sinaitul, datorita faptului ca a fost egumen la Manastirea Sinai. Insa, pentru eruditia si cultura sa, este numit si Ioan Scolasticul. Numele de "Scararul" sau Climacus, vine de la principala sa opera, intitulata Scara Paradisului.

CALENDAR ORTODOX 30 MARTIE. Sfanta Euvula, mama Sfantului Pantelimon

CALENDAR ORTODOX 30 MARTIE. Pe 30 martie este pomenita Sfanta Euvula, mama Sfantului Pantelimon. Desi sotul sau era senator pagan, ea imbratisase tainic credinta in Hristos si si-a crescut copilul in dragostea lui Dumnezeu, trecand la cele vesnice pe cand Pantelimon era copil.

CALENDAR ORTODOX 30 MARTIE. Troparul Sfantului Ioan Scararul

CALENDAR ORTODOX 30 MARTIE. Locuitor pustiului si inger in trup si de minuni facator te-ai aratat, purtatorule de Dumnezeu, parintele nostru Ioan; si cu postul, cu privegherea, cu rugaciunea, ceresti daruri luand, vindeci pe cei bolnavi si sufletele celor ce alearga la tine cu credinta. Slava Celui ce ti-a dat tie putere; slava Celui ce te-a incununat pe tine; slava Celui ce lucreaza prin tine tuturor tamaduiri.

CALENDAR ORTODOX 30 MARTIE. Sfantul Ioan Scararul a trecut la cele vesnice in anul 649.

CALENDAR ORTODOX 30 MARTIE. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Proroc Ioad;

- Sfantului Cuvios Ioan;

- Sfantului Ioan, patriarhul Ierusalimului;

- Sfantului Mucenic Zaharia cel Nou.