CALENDAR ORTODOX 7 NOIEMBRIE. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi

CALENDAR ORTODOX 7 NOIEMBRIE. Sfintii 33 de Mucenici din Melitina s-au nevoit pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian. Sfantul Mucenic Ieron, undul dintre acestia, s-a nascut in Tyana Capadociei intr-o familie crestina. Refuzand sa intre in serviciul militar si alungandu-i pe cei trimisi sa il recruteze, deoarece nu voia sa-si paraseasca mama, care era oarba, si pentru ca nu dorea sa aduca jertfe idolilor, precum li se impunea militarilor, acesta a fost arestat impreuna cu alti crestini. Toti au marturisit pana la sange credinta lor in Hristos, afara de unul, Victor, ruda a lui Ieron, care s-a lepadat de Hristos.

CALENDAR ORTODOX 7 NOIEMBRIE. Iata numele celor care impreuna cu Ieron au primit moarte muceniceasca la anul 298: Isihie, Nicandru, Athanasie, Mamas, Varahia, Callinic, Theoghen, Nikon, Longhin, Theodor, Valerius, Xanthius, Theodul, Callimah, Eugen, Theodoh, Ostrichius, Epifanie, Maximian, Duchitius, Claudian, Theofil, Gigantius, Dorotei, Theodot, Castrichius, Anicletus, Themilius, Eutihie, Ilarion, Diodotus si Amonitus.

CALENDAR ORTODOX 7 NOIEMBRIE. Troparul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

CALENDAR ORTODOX 7 NOIEMBRIE. Condacul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina

Ceata mucenicilor cea strălucită şi purtătoare de lumină, răsărind după înţelegere, a luminat Biserica astăzi cu razele minunilor. Pentru aceasta, prăznuind cinstită pomenirea lor, cerem cu rugăciunile lor, Mântuitorul nostru, să ne mântuieşti pe noi din nevoi, ca un Milostiv Dumnezeu şi de oameni iubitor.