Catolicii sărbătoresc Miercurea Cenușii 2026. Ce semnificație are și care sunt tradițiile

Miercurea Cenușii 2026 la catolici marchează începutul Postului Paștelui. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Miercurea Cenușii 2026 la catolici marchează începutul Postului Paștelui în Biserica Romano-Catolică, fiind una dintre cele mai importante zile din calendarul liturgic. Anul acesta, credincioșii catolici celebrează această zi de pocăință și reflecție pe 18 februarie, prin participarea la slujbe speciale și respectarea unor tradiții vechi de secole.

Miercurea Cenușii se sărbătorește pe 18 februarie la catolici

În 2026, Miercurea Cenușii este celebrată pe 18 februarie de către credincioșii din cadrul Biserica Romano-Catolică. Data variază în fiecare an, deoarece este stabilită în funcție de data Paștelui.

Această zi marchează începutul Postului Mare, o perioadă de 40 de zile de post, rugăciune și penitență, care pregătește credincioșii pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Postul Mare amintește de cele 40 de zile petrecute de Iisus în pustiu, în post și rugăciune.

Semnificația zilei

Miercurea Cenușii este o zi de reculegere și conștientizare a fragilității vieții umane. În cadrul slujbei, preotul trasează pe fruntea credincioșilor semnul crucii cu cenușă, rostind cuvintele: „Adu-ți aminte că ești țărână și în țărână te vei întoarce” sau „Convertiți-vă și credeți în Evanghelie”.

Cenușa folosită provine, în mod tradițional, din arderea ramurilor sfințite în Duminica Floriilor din anul precedent și simbolizează pocăința, smerenia și dorința de îndreptare spirituală.

Pentru miercurea cenusii 2026 catolici, mesajul central rămâne chemarea la introspecție, reconciliere și apropiere de Dumnezeu, într-o perioadă dedicată purificării sufletești.

Care sunt tradițiile în Miercurea Cenușii

În această zi, credincioșii catolici respectă post și abstinență.

Postul presupune, de regulă, o singură masă principală în cursul zilei și două gustări mai mici, iar abstinența înseamnă renunțarea la consumul de carne.

Participarea la Sfânta Liturghie este o altă tradiție importantă, chiar dacă Miercurea Cenușii nu este sărbătoare de poruncă.

Mulți credincioși aleg să poarte semnul cenușii pe frunte pe parcursul întregii zile, ca mărturie publică a credinței și a începutului drumului spiritual către Paște.