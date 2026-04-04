Deniile din Săptămâna Patimilor. Când încep și ce semnificație au

1 minut de citit Publicat la 14:00 04 Apr 2026 Modificat la 14:00 04 Apr 2026

Credincioși la slujbă, în Biserica Sfântul Elefterie Nou din București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Basilica.ro

Deniile din Săptămâna Patimilor sunt unele dintre cele mai importante slujbe din perioada premergătoare Paștelui, marcând ultimele zile din viața lui Iisus Hristos. Acestea au o puternică încărcătură spirituală și sunt dedicate rememorării Patimilor, fiind oficiate seara în bisericile ortodoxe din întreaga țară.

Deniile reprezintă un moment de reculegere și reflecție pentru credincioși, fiind considerate o perioadă de intensă pregătire spirituală pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

Ce sunt deniile

Deniile sunt slujbe speciale ale Bisericii Ortodoxe, săvârșite în Săptămâna Mare, care combină elemente din utrenie și alte rânduieli bisericești. Ele sunt ținute seara, deși, în mod tradițional, aparțin slujbelor de dimineață, de aici și caracterul lor aparte.

Aceste slujbe au rolul de a pregăti credincioșii pentru Înviere, punând accent pe suferințele și jertfa lui Iisus Hristos. Fiecare denie are o tematică specifică, legată de evenimentele din ultimele zile ale Mântuitorului, precum trădarea, judecata sau răstignirea.

Cuvântul Denie provine din cuvântul „vdenia” și înseamnă slujba Utreniei săvârșită seara, fără a fi însă unită cu Vecernia și cu Litia, ca în cazul Privegherii din ajunul duminicilor, a sărbătorilor împărătești și a sfinților cu priveghere. Denia, ca slujbă de dimineață săvârșită seara, are ca scop transformarea întunericului serii în lumină liturgică, ca simbol al trecerii sufletului, prin rugăciune, pocăință și postire, de la întunericul păcatului la lumina viețuirii sfinte potrivit Evangheliei lui Hristos, potrivit Basilica.ro.

Printre cele mai cunoscute denii se numără Denia celor 12 Evanghelii, oficiată în Joia Mare, și Denia Prohodului Domnului, din Vinerea Mare, când este cântat Prohodul.

Când încep deniile din Săptămâna Mare și cât durează

Deniile încep în Duminica Floriilor, seara, cu Denia din Sfânta și Marea Luni, și continuă în fiecare seară până în Vinerea Mare inclusiv.

Programul acestora este următorul:

Duminică seara – Denia din Sfânta și Marea Luni

Luni seara – Denia din Sfânta și Marea Marți

Marți seara – Denia din Sfânta și Marea Miercuri

Miercuri seara – Denia din Sfânta și Marea Joi

Joi seara – Denia celor 12 Evanghelii

Vineri seara – Denia Prohodului Domnului

În unele biserici, slujbele pot începe în jurul orei 17:00–18:00 și pot dura câteva ore, în funcție de rânduiala fiecărei parohii.