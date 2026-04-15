Izvorul Tămăduirii 2026. Semnificația sărbătorii și tradiții. Ce trebuie să faci în această zi

1 minut de citit Publicat la 23:30 15 Apr 2026 Modificat la 23:30 15 Apr 2026

Icoană cu Izvorul Tămăduirilor într-o biserică din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Izvorul Tămăduirii este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox în perioada pascală, iar pentru credincioși are o profundă încărcătură spirituală. În fiecare an, această zi este prilej de rugăciune și recunoștință, Izvorul Tămăduirii având o semnificație profund legată de vindecare, speranță și puterea credinței.

Izvorul Tămăduirii, prima vineri după Paște

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii este celebrată în fiecare an în prima vineri după Paște. În 2026, aceasta cade pe data de 17 aprilie și este dedicată Maicii Domnului, considerată ocrotitoarea celor bolnavi și suferinzi.

Această zi amintește de o minune petrecută în apropierea Constantinopolului, unde un izvor cu apă vindecătoare ar fi fost descoperit de împăratul Leon cel Mare. Potrivit tradiției, apa acestui izvor avea puteri miraculoase, vindecând numeroase boli.

Ce semnificație are sărbătoarea de pe 17 aprilie

Semnificația acestei sărbători este profund religioasă și simbolizează harul vindecător al lui Dumnezeu, revărsat prin Maica Domnului. Apa sfințită în această zi este considerată tămăduitoare atât pentru trup, cât și pentru suflet.

Credincioșii participă la slujbe speciale, iar momentul central îl reprezintă sfințirea apei, cunoscută și sub numele de Aghiasma Mică. Aceasta este păstrată în case și folosită pe tot parcursul anului pentru binecuvântare și protecție.

Totodată, sărbătoarea transmite un mesaj de reînnoire spirituală, fiind strâns legată de perioada Învierii și de bucuria vieții noi.

Tradiții și obiceiuri de Izvorul Tămăduirii

În această zi, există mai multe tradiții și obiceiuri respectate de credincioși:

Se merge la biserică pentru a participa la slujba de sfințire a apei.

Se ia agheasmă și se stropește casa, gospodăria și animalele pentru protecție.

Este bine să bei agheasmă pe nemâncate, pentru sănătate.

Mulți oameni merg la izvoare sau fântâni, considerând că apa are puteri vindecătoare sporite în această zi.

Se spune că este bine să nu speli și să nu faci treburi grele, pentru a respecta caracterul sacru al sărbătorii.