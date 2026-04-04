Moaştele Sfântului Lazăr au fost depuse la Catedrala Patriarhală. Foto: Basilica.ro

Un fragment din moaştele Sfântului şi Dreptului Lazăr a fost depus spre cinstire, sâmbătă, la Catedrala Patriarhală, informează agenţia Basilica a Patriarhiei Române.

Credincioşii vor putea, astfel, să se reculeagă în memoria lui Lazăr, cel pe care Biserica îl cinsteşte în ajunul Sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim.

"Moartea Sfântului şi Dreptului Lazăr, cel înviat după patru zile, L-a făcut să plângă pe Mântuitorul, într-un moment rar din Sfânta Scriptură. Noul Testament mai relatează că Mântuitorul a mai plâns şi pentru Cetatea Ierusalimului, înainte de a intra în ea în Duminica Floriilor. Lazăr era fiul fariseului Simon din Betania şi avea două surori, pe Marta şi Maria. Locul său de baştină este actualul teritoriu al Cisiordaniei, la aproximativ 3 kilometri distanţă de Ierusalim. Învierea lui este relatată în capitolul 11 al Evangheliei după Ioan, iar mărturiile istorice atestă că a mai trăit încă 30 de ani după învierea sa", relatează sursa citată.

Sfinţii Apostoli Pavel şi Varnava l-au hirotonit pe Lazăr episcop de Kition - Larnaca de azi, în Insula Cipru.