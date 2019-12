Părintele Constantin Necula către tineri: „Vă rog să-L lăsați pe Hristos să se nască! Încercați să vedeți dincolo de rafturi și cozonaci!”

Părintele Constantin Necula, profesor al Facultății de Teologie „Sf. Andrei Șaguna” din Sibiu, a transmis înaintea Sărbătorii Crăciunului, un mesaj către tineri, prin intermediul Asociației ASCOR:

„Vă rog să-L lăsați pe Hristos să se nască, încercați să vedeți dincolo de rafturi. Dincolo de cozonaci și dincolo de toate chefurile din perioada Crăciunului, vă rog să Îl vedeți pe Hristos! E mic bebelușul, dar merită, puteți să-L încărcați de toată dragostea voastră pentru că va avea nevoie. Tot bebelușul acesta va înfrunta moartea și, îndrăznesc să spun, chiar Învierea pentru noi. Când vă întoarceți acasă, îmbrățișați-vă părinții, felicitați-i că de fiecare dată au avut grijă de voi atât cât le-a îngăduit Dumnezeu să aibă. Îmi doresc din toată inima, întorși acasă, să vă bucurați că sunteți copiii părinților voștri și că sunteți parte din responsabilitate a bebelușului care se naște la Betleem.

Crăciun cu bine, cu pace, cu liniște și apoi un început de an universitar pe bază de sesiune cât mai rodnică! Hristos are nevoie de notele noastre bune ca să salvăm România. O Românie cu studenți buni, e o Românie care are șanse”, scrie tribuna.ro.

