Părintele Necula: „Am primit lecţii de iertare de la cine nu m-am aşteptat”

Părintele Constantin Necula, conferenţiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, a vorbit într-un interviu pentru „Adevărul“ despre perspectiva creştină asupra iertării.

„Iertarea, ura sau iubirea, trec prin venele noastre de conştiinţă. Cred că iertarea are în conţinutul ei şi un adânc de conţinut, exigenţele sale. Fiecare le stabileşte la scara propriei gândiri despre viaţă şi moarte. Personal, am primit lecţii de iertare de la cine nu m-am aşteptat şi am ratat iertări la care n-am fost atent să am răbdarea primirii. Nu e un tonomat iertarea. Nu este un mecanism simplu, automat şi rigid”, a spus părintele.

Sursa: adevarul.ro