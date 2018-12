Pr. Constantin Necula: „Hristos numai reiki făcea! Vă vând un pont şi vă rog să-l ţineţi minte…”

Părintele Constantin Necula a fost întrebat ce parere are de terapiile complementare.

"„Deloooc” nu-L exclud pe Dumnezeu! Hristos numai reiki făcea! Vă vând un pont şi vă rog să-l ţineţi minte: ce nu este în liturghie nu este teologie! Când o să ne vedeţi pe noi la liturghie: „încă o pasă energetică, iubiţi credincioşi… înseamnă că s-a dus Biserica! În loc să zică părintele: Pace tuturor!, să îl auziţi: Faceţi o frecţie pe spate cu degetul mare!… Eu respect efortul oamenilor care încearcă să ne facă bine prin terapii complementare, pentru că asta arată că sunt atenţi să nu ne rănească. Să vă dea Dumnezeu sănătate şi să înţelegeţi la un moment dat că toate genurile acestea intrate în cultura română în ultimii ani sunt nişte farafastâcuri, un soi de fariseism al sincretismului.

Uşurel! Am mers eu la medicul meu chirurg, la care ţin enorm, şi i-am spus cum făcusem eu la ulcerul meu varicos, care făcuse gaură până-n os, din grija unora care mi-au dat creme, mi-au dat pase energetice: „Părinte, v-am trimis o bioenergie!” „Da, mulţumesc de bioenergie!” M-a durut urechea o săptămână… Şi omul, foarte calm, după ce i-am explicat eu tot demersul meu, a scos bisturiul şi, cu bisturiul în mână, a zis: Părinte, ăst soi de operaţie se face cu ăst soi de instrument! Eu am rezervele mele şi la operaţiile laparoscopice şi la cele cu laser. Ele sunt aşa… Sigur că sunt binevenite că nu ne invadează, dar ne deranjează. Şi să vă spun ultima gogoriţă pe care am auzit-o".

