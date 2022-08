Un cunoscut preot din Vrancea, care a susținut vaccinarea anti-COVID, și-a anunțat demisia din BOR: "Am plâns, am râs împreună, nu am cum să uit"

Valeriu Iulian Roșcann a făcut anunțul astăzi, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, la doar o zi după ce a slujit în fața credincioșilor, la Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul.

"Dragii mei, a venit ziua la care nu m-am gândit vreodată. Ziua în care trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. Ziua în care trebuie să vă spun că plec. Da! După o frumoasă perioadă petrecută în mijlocul dumneavoastră, am ales astăzi să-mi dau demisia din funcția de preot paroh al Parohiei Dragosloveni.

Am simțit că trebuie să fac o schimbare în viața mea. Acum, de e bună sau rea, voi vedea. Conjuncturi dificile mă fac să mă orientez către un alt drum al vieții. Am slugit cu drag Biserica Lui Hristos, am încercat și cred că am reușit să fac cinste parohiei. Am clădit, am trudit, am construit împreună lucruri ce vor dăinui și vor vorbi peste ani despre osteneala depusă.

Au fost aproape 18 ani în care am cunoscut oameni frumoși la suflet și trup, oameni vrednici, credincioși, blânzi și devotați. Îmi doresc să păstrați în inimă sfaturile din predicile mele. Să nu uitați că întotdeauna v-am îndemnat să vă iubiți și să vă respectați unii pe alții. Căci asta este porunca Lui Dumnezeu. Să vă iubiți unii pe alții. Am legat prietenii. V-am fost aproape la bine și la durere. Am râs, am glumit, am plâns împreună. Au fost ani mulți, mulți ani unii lângă alții. N-am cum să uit, așa cum nu am cum să vă uit.

Rămân același om blând, povățuitor, glumeț și cald. De azi nu voi mai fi duhovnicul dumneavoastră, dar oricând voi rămâne deschis la a vă sfătui. Găsiți în mine un veșnic prieten drag.

Îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să vă aibă în paza Sa, să vă ocrotească. Să vă păstrați dragostea față de Sfânta Biserică, să fiți alături de ea. Cu siguranță pe seama mea veți auzi și multe răutăți, căci, oamenii, unii, așa sunt croiți. Nu vă întristați, cocoașa mea le poate duce așa cum a dus și greul și truda muncii din parohie.

Am să închei prin a vă mulțumi că mi-ați fost alături, vă mulțumesc pentru dragostea, bunătatea și căldura cu care am fost primit în mijlocul domniilor voastre. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu drag. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, se arată în mesajul preotului.

Valeriu Roșcan este unul dintre preoții pro-vaccinare Covid-19, în timpul pandemiei

Valeriu Roșcan este unul dintre preoții care a făcut o campanie pro-vaccinare Covid-19 în timpul pandemiei, după ce întreaga sa familie, soţie, copii, părinţi, a fost infectată cu COVID 19. Mai mult, unul din finii preotului a murit din cauza coronavirusului la vârsta de doar 42 de ani.

Se pare că acțiunea sa pro vaccin i-a atras antipatia mai marilor bisericii, care l-au izolat și i-au reproșat implicarea în campania de vaccinare, fapt care a dus la demisie, potrivit Adevarul.ro.

Același preot s-a remarcat, tot în pandemie, la sărbătorile pascale din anul 2020, prin faptul că împreună cu dascălul a aprins lumânări la toate mormintele din cimitirul parohiei pe care o păstoreşte, în contextul în care era interzis participarea la slujba de înviere.

„Ştiu că este greu,..., şi vă scriu cu lacrimi în ochi....., căci mi-e dor de fiecare dintre voi..., dar bine este să ne protejăm...., să nu îngreunăm munca autorităţilor...., a medicilor..., a poliţiştilor, jandarmilor, a celor din armată şi a tuturor celor ce acum sunt în spitale, luptând cu boala ori în stradă pentru binele nostru! Vă iubesc..... Şi vă rog să-mi respectaţi cuvântul!..... Rămâneţi acasă...”, spunea atunci preotul.