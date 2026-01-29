Sf. Trei Ierarhi, sărbătoare cu cruce roșie pe 30 ianuarie. Cine au fost Ei și care sunt tradițiile

Moaștele Sfinților Trei Ierarhi. Sursa foto: Basilica.ro

Credincioșii ortodocși îi prăznuiesc anual, la data de 30 ianuarie, pe Sf. Trei Ierarhi, una dintre cele mai importante sărbători ale Bisericii, marcată cu cruce roșie în calendar. Ziua este dedicată celor trei mari dascăli ai creștinătății – Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur – considerați protectori ai învățământului teologic și modele de credință, cultură și moralitate.

Sărbătoarea de Sf trei ierarhi sărbătoare 30 ianuarie are o semnificație aparte, fiind legată atât de unitatea Bisericii, cât și de rolul educației și al înțelepciunii creștine în viața credincioșilor.

Moaştele Sfinţilor Trei Ierarhi au fost aşezate spre închinare în Catedrala Patriarhală

Moaştele Sfinţilor Trei Ierarhi au fost aşezate spre închinare joi, de la ora 16:00, în Catedrala Patriarhală.

Cinstitele moaşte sunt aduse din Paraclisul istoric "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" al Reşedinţei Patriarhale, informează basilica.ro.

Programul liturgic al pelerinajului din Capitală va debuta cu slujba Privegherii, oficiată de soborul Catedralei Patriarhale, condus de arhim. Clement Haralam.

De sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, vineri, 30 ianuarie, va fi săvârşită slujba Miezonopticii, urmată de Acatistul sfinţilor prăznuiţi şi de Sfânta Liturghie, oficiată de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul.

Credincioşii se vor putea închina la cinstitele moaşte până vineri seară la ora 20:00.

Cine au fost Sf. Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur sunt consideraţi ocrotitorii învăţământului teologic, pentru contribuţia pe care au avut-o la fixarea învăţăturii creştine.

Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscop al Cezareei Capadociei, a fost un mare teolog și organizator al vieții monahale. A rămas în istorie pentru opera sa filantropică și pentru regulile monahale care stau la baza vieții călugărești până în prezent. De asemenea, este cunoscut pentru Liturghia Sfântului Vasile, oficiată în anumite zile importante ale anului bisericesc.

Sfântul Grigorie Teologul, prieten apropiat al lui Vasile cel Mare, a fost un profund gânditor creștin și un orator de excepție. Scrierile și cuvântările sale au avut un rol esențial în formularea învățăturii despre Sfânta Treime, motiv pentru care este considerat unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii.

Sfântul Ioan Gură de Aur, arhiepiscop al Constantinopolului, s-a remarcat prin predicile sale puternice și prin lupta pentru dreptate socială. Supranumit „Gură de Aur” datorită elocinței sale, el a criticat abuzurile și nedreptățile vremii, fiind un apărător al celor săraci și marginalizați. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur este cea mai des săvârșită în Biserica Ortodoxă.

Inițial, fiecare dintre cei trei ierarhi era prăznuit separat, însă pentru a pune capăt disputelor legate de importanța fiecăruia, Biserica a stabilit o sărbătoare comună, pe 30 ianuarie, subliniind unitatea lor în credință și învățătură.

Tradiții și obiceiuri pe 30 ianuarie, de Sf. Trei Ierarhi

În ziua de sf trei ierarhi sărbătoare 30 ianuarie, credincioșii sunt îndemnați să participe la Sfânta Liturghie, fiind o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox. Tradiția spune că această zi trebuie ținută cu respect, fiind evitate muncile grele, spălatul rufelor sau activitățile gospodărești solicitante.

Sf. Trei Ierarhi sunt considerați ocrotitorii școlilor, elevilor și profesorilor, motiv pentru care, în multe unități de învățământ teologic sau laice, sunt organizate slujbe de pomenire și activități dedicate educației. De asemenea, este obiceiul ca părinții să se roage pentru luminarea minții copiilor și pentru spor la învățătură.

În unele zone din țară, se spune că nu este bine să existe certuri sau supărări în această zi, deoarece Sf. Trei Ierarhi simbolizează unitatea și pacea. Totodată, tradiția populară recomandă ca ziua să fie marcată prin fapte bune, milostenie și ajutorarea celor aflați în nevoie.

Sfinții Trei Ierarhi. Rugăciunea care se rostește pentru ajutor și spor în toate

Iată rugăciunea care se rostește pe 30 ianuarie.

Sfinţilor Ierarhi ai lui Hristos, lauda Bisericii: Vasile înţelepte – stâlp al credinţei, Grigorie prea laminate – minte cerească, Ioane Gură de Aur . Dăruiţi-ne nouă adevărata cunoaştere şi învăţaţi-ne cum se cuvine să trăim noi, cei ce purtăm cu nevrednicie numele de creştin. Sârguiţi-vă, sfinţilor, să-i scoateţi pe credincioşi din smintelile acestei lumi ticăloase, aşa cum odinioară aţi făcut cu cei pe care i-aţi păstorit. Fiţi deci călăuzele noastre către cer! Mijlociţi cu rugăciunile voastre pe lângă Dumnezeu, să ne dăruiască iertare, smerenie şi înţelepciune! Voi, cei care trăiţi în cer, rugaţi-vă, sfinţilor, ca şi noi, cei ce trăim pe pământ, să le gândim şi să le facem pe cele de sus. Fiţi alături de noi, Sfinţilor Trei Ierarhi, ca şi noi să ne împărtăşim de fericirea cea veşnică. Amin! Troparul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, glasul al 4-lea: Ca cei ce ati fost întocmai la obicei cu Apostolii şi lumii învăţători, rugaţi-vă Stăpânului tuturor să dăruiască pace lumii şi sufletelor noastre mare milă.