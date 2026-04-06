Sfânta Lumină va fi adusă în România, în Sâmbăta Mare, cu o cursă specială de la Ierusalim

Imagine de arhivă de la ceremonia Focului Sfânt la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Sursa foto: Getty Images

Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România cu o cursă specială, în Sâmbăta Mare, în urma unui acord obținut cu sprijinul autorităților române și israeliene, potrivit Agerpres.

Potrivit reprezentantului Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Ioan Meiu, delegația română a primit aprobările necesare pentru a aduce Lumina Sfântă în țară.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit și noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină”, a declarat părintele Ioan Meiu, citat, luni, de Agenția Basilica a Patriarhiei Române.

„Sperăm să nu escaladeze situația și să putem duce la bun sfârșit această frumoasă misiune și mare binecuvântare pentru ortodocșii români”, a subliniat arhimandritul.

Ceremonia primirii Sfintei Lumini de sâmbătă va avea loc în condiții diferite față de anii precedenți.

„Procesiunea pentru Sfânta Lumină va fi una deosebită anul acesta, deoarece va coborî (în Sfântul Mormânt) doar Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, însoțit de câțiva slujitori.

De acolo se va împărți Sfânta Lumină ori din Sfântul Mormânt ori de la Palatul Patriarhiei din Ierusalim către delegațiile care și-au putut rezolva un zbor anul acesta către destinațiile lor ortodoxe”, a explicat părintele Meiu.

Zona orașului istoric din Ierusalim este în continuare închisă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Procesiunile și adunările religioase sunt interzise, iar accesul la locurile sfinte este restricționat, potrivit The Times of Israel.

Sfânta Lumină este adusă în fiecare an în România începând cu anul 2009 de către reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

După ce ajunge în țară, Sfânta Lumină va fi redistribuită de către reprezentanți din toate eparhiile în parohiile Patriarhiei din România și Republica Moldova.

Apoi Sfânta Lumină va fi adusă la Catedrala Patriarhală și va fi întâmpinată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel printr-o ceremonie specială.

Lumina este adusă credincioșilor de Patriarhul Ierusalimului

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paște la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12,30 și 14,30, când deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care, în primele minute, nu frige.

Sfântul Mormânt este inspectat încă din Vinerea Mare, imediat după Prohod. Cei care fac această verificare - pentru a nu exista nicio bănuială de înscenare - sunt polițiști civili, care nu sunt creștini. De obicei, aceștia sunt trei: un arab, un turc și un reprezentant al Statului Israel. Rolul lor este de a inspecta încăperea Sfântului Mormânt pentru a nu exista vreo sursă de foc.

De asemenea, ei îi controlează corporal pe cei care vor pătrunde acolo în momentul ceremoniei religioase. Apoi, la momentul potrivit, luminile se sting, ușa se sigilează, iar la intrare rămân doar gardienii.

După desfășurarea slujbei, Patriarhul Ierusalimului, îmbrăcat doar cu un stihar alb, cu epitrahil și brâu, se îndreaptă spre Sfântul Mormânt. La intrare, el este controlat de polițiști în prezența martorilor care aparțin tuturor confesiunilor. Patriarhul desigilează intrarea în Mormânt și pătrunde în prima încăpere, în 'Capela Îngerului', însoțit - conform tradiției - numai de un arab de religie islamică. Mai departe, patriarhul intră singur în încăperea propriu-zisă a Mormântului și îngenunchează în fața lespedei.

Ulterior, după rugăciune, cei prezenți în biserică au adesea prilejul să observe o lumină precum un fulger, care vine prin cupola aflată deasupra Capelei Sfântului Mormânt. Pelerinii compară această lumină cu un glob care se împrăștie în mici bucăți. Această lumină ajunge până la lespedea Sfântului Mormânt, aprinzând astfel vata presărată deasupra.

Rolul patriarhului este de a lua în mâini această vată aprinsă, a o așeza în două cupe de aur și a se întoarce în 'Capela Îngerului'.

Ulterior, patriarhul aprinde două mănunchiuri de câte 33 de lumânări, apoi iese și împarte lumina credincioșilor.