SFÂNTUL IOAN. De ce este considerat SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL propovăduitorul celor din Iad

SFÂNTUL IOAN. Sfantul Ioan Botezatorul, Inaintemergatorul Domnului, ocupa un loc important in iconografia ortodoxa traditionala. Una dintre icoanele in care acesta este reprezentat este cea a "Pogorarii la Iad".

SFÂNTUL IOAN. Sfantul Apostol Pavel vorbeste despre "Pogorarea la iad" in Epistola sa catre Efeseni, cand spune: "Iar aceea ca «S-a suit» - ce inseamna decat ca S-a pogorat in partile cele mai de jos ale pamantului ? Cel ce S-a pogorat, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate sa le umple" (Efes. 4, 9-10).

SFÂNTUL IOAN. Sfaramand "portile cele de durere", Hristos le calca in picioare si cu "palma cea incepatoare de viata" rapeste pentru totdeauna iadului pe pierdutii Adam si Eva. De la Pogorarea lui Hristos la iad calea spre inviere a fost deschisa "oricarui trup", mantuirea a fost daruita fiecarei fapturi umane, si portile raiului s-au deschis pentru toti cei care doresc sa intre prin ele.

SFÂNTUL IOAN. Pogorarea la Iad - Ioan Botezatorul

SFÂNTUL IOAN. In icoana "Pogoararii la Iad", de-o parte si de alta a Mantuitorului sunt zugraviti dreptii si profetii Vechiului Testament. La stanga se afla, de obicei, David si Solomon, in vesminte cu insemne regale, precedati de Sfantul Ioan Botezatorul.

Acesta iese in evidenta, pentru ca este infatisat propovaduind celor din iad vestea cea buna a invataturii lui Hristos.

SFÂNTUL IOAN. Sfantul Ioan Botezatorul propovaduind celor din iad

SFÂNTUL IOAN. Acest fapt este amintit si in troparul Sfantului Ioan care se canta pe data de 29 august, cand praznuim Taierea Capului: "Pomenirea dreptului cu laude, iara tie destul iti este marturia Domnului, Mergatorule-Inainte. Ca te-ai aratat cu adevarat, si decat prorocii mai cinstit. Ca si a boteza in repejuni pe Cel preamarit te-ai invrednicit. Drept aceea, pentru adevar nevoindu-te, bucurandu-te, bine ai vestit si celor din iad pe Dumnezeu Cel ce S-a aratat in trup; Pe Cel ce a ridicat pacatul lumii si ne-a daruit noua mare mila" (Tropar, glas 2).

In unele icoane ale "Pogorarii la Iad", Sfantul Ioan Botezatorul este singurul infatisat cu aureola, langa Hristos. El poarta un sul pe care, atunci cand este desfasurat, se vede scris: "Iata eu L-am vazut si L-am marturisit".

sursa: crestinortodox.ro.