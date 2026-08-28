Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. 29 august, una dintre cele mai aspre zile de post: I se zice și „Sfântul Ioan de Toamnă”

Icoană ortodoxă cu Tăierea capului Sf Ioan Botezătorul. Sursa foto: Basilica.ro

Tăierea capului Sf Ioan Botezătorul este prăznuită în fiecare an pe 29 august și este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Înaintemergătorului Domnului. În calendarul ortodox, ziua are cruce roșie, este marcată prin post și rugăciune și amintește de moartea mucenicească a Sfântului Ioan Botezătorul, cel care a avut curajul să condamne păcatul chiar și atunci când acesta era săvârșit de un rege.

Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut pentru viața sa ascetică, pentru chemarea oamenilor la pocăință și pentru faptul că l-a mustrat pe Irod Antipa din cauza relației acestuia cu Irodiada, soția fratelui său. În cele din urmă, mustrarea i-a adus întemnițarea și moartea.

Ce semnificație are Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul este numit Înaintemergătorul Domnului deoarece a pregătit poporul pentru venirea Mântuitorului. El a predicat pocăința și i-a îndemnat pe oameni să-și schimbe viața și să se întoarcă spre Dumnezeu.

Viața Sfântului Ioan a fost una de post, rugăciune și înfrânare. El a trăit în pustie, purtând o haină din păr de cămilă și hrănindu-se cu lăcuste și miere sălbatică. Prin cuvintele și exemplul său, i-a îndemnat pe oameni să renunțe la păcat și să pregătească venirea lui Hristos.

Sfântul Ioan nu s-a temut să spună adevărul nici în fața celor aflați la putere. El l-a mustrat pe Irod Antipa pentru că trăia cu Irodiada, soția fratelui său, spunându-i că nu îi este îngăduit să aibă această legătură.

Din cauza mustrărilor sale, Irod a poruncit ca Sfântul Ioan să fie întemnițat. Potrivit relatării din Evanghelie, în timpul unui ospăț organizat de Irod cu ocazia zilei sale de naștere, Salomeea, fiica Irodiadei, a dansat înaintea regelui.

Impresionat de dansul fetei, Irod i-a promis că îi va da orice va cere. La îndemnul mamei sale, Salomeea a cerut capul Sfântului Ioan Botezătorul pe o tipsie.

Deși Irod se temea de Ioan și îl considera un om drept, acesta și-a respectat promisiunea făcută în fața invitaților și a poruncit ca Sfântul să fie decapitat. Capul său a fost adus pe o tipsie și oferit Salomeei, care l-a dat mamei sale.

Ucenicii Sfântului Ioan au venit apoi, au luat trupul acestuia și l-au îngropat.

Moartea Sfântului Ioan Botezătorul este considerată o moarte mucenicească. El a preferat să apere adevărul și legea lui Dumnezeu, chiar cu prețul vieții, devenind astfel un model de curaj, credință și mărturisire.

Zi de post aspru pe 29 august

Biserica a rânduit ziua de 29 august ca zi de post și rugăciune, în amintirea martiriului Sfântului Ioan Botezătorul.

Postul are și o puternică semnificație duhovnicească. Sfântul Ioan a fost cunoscut pentru viața sa ascetică și pentru înfrânarea sa, iar credincioșii sunt chemați, în această zi, să urmeze exemplul său prin rugăciune și renunțarea la excese.

Patriarhul Daniel a explicat că această sărbătoare ne amintește inclusiv de pericolul îmbuibării, al beției și al lipsei de înfrânare. Episodul morții Sfântului Ioan are loc în contextul unui ospăț în timpul căruia Irod, influențat de promisiunea făcută Salomeei, ajunge să ia o decizie nedreaptă și extrem de gravă.

Prin urmare, postul din 29 august nu trebuie privit doar ca o restricție alimentară, ci ca un exercițiu de înfrânare și de întărire sufletească.

Credincioșii sunt îndemnați să acorde o importanță deosebită rugăciunii, pocăinței și faptelor bune. Participarea la Sfânta Liturghie, spovedania și milostenia sunt, de asemenea, modalități prin care această zi poate fi trăită din punct de vedere duhovnicesc.

În unele zone ale țării există numeroase interdicții alimentare asociate zilei de 29 august. Printre acestea se află evitarea alimentelor de culoare roșie, a vinului roșu și a fructelor rotunde.

Aceste obiceiuri nu trebuie însă confundate cu rânduiala bisericească. Postul este o rânduială religioasă, în timp ce anumite interdicții legate de forma sau culoarea alimentelor aparțin tradiției populare.

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

Ziua de 29 august este un moment potrivit pentru rugăciune și reculegere. Credincioșii îi pot cere Sfântului Ioan Botezătorul mijlocirea înaintea lui Dumnezeu pentru sănătate, pace sufletească, întărire în credință și izbăvire de ispite.

În această zi este rostită și o rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul, prin care credincioșii îi cer să îi ajute în fața necazurilor și să îi ferească de ispite.

„Sfinte Ioane, Înaintemergătorule, frumusețea cerului și bucuria pământului, cel ce prin tăierea capului tău pământul întreg l-ai sfințit, primind această smerită rugăciune a noastră, izbăvește-ne din toate nevoile și ne scoate din chinul ce va să fie, pe noi, cei ce te lăudăm cu credință și nădejde.”

Rugăciunea poate fi însoțită de post și de fapte de milostenie. În tradiția ortodoxă, postul și rugăciunea sunt privite împreună, ca mijloace prin care omul își curăță sufletul și își întărește relația cu Dumnezeu.

De ce este Sfântul Ioan Botezătorul atât de important

Sfântul Ioan Botezătorul ocupă un loc aparte în creștinism. El este considerat cel mai important dintre profeții Vechiului Testament și cel care face legătura dintre perioada profețiilor și începutul propovăduirii lui Hristos.

Evanghelia îl prezintă drept cel care pregătește calea Domnului și îi îndeamnă pe oameni la pocăință.

Sfântul Ioan este, de asemenea, cel care L-a botezat pe Iisus Hristos în râul Iordan. Cu această ocazie, potrivit relatării biblice, Duhul Sfânt S-a coborât peste Iisus sub forma unui porumbel, iar glasul Tatălui s-a auzit din cer.

Din acest motiv, Sfântul Ioan Botezătorul are mai multe zile de pomenire în calendarul ortodox. Printre cele mai importante se numără Nașterea sa, prăznuită la 24 iunie, Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, la 7 ianuarie, și Tăierea Capului său, la 29 august.

Alte tradiții de Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul

În tradiția populară românească, sărbătoarea de la 29 august este însoțită de numeroase obiceiuri și tradiții.

Una dintre cele mai cunoscute spune că în această zi nu este bine să fie folosit cuțitul pentru tăierea alimentelor. În unele comunități, oamenii obișnuiau să rupă pâinea și alte alimente cu mâna.

De asemenea, unele persoane evită alimentele de culoare roșie, precum roșiile, strugurii roșii sau pepenele roșu. Culoarea roșie este asociată simbolic cu sângele Sfântului Ioan.

O altă tradiție populară recomandă să nu fie consumate fructe și alimente rotunde, cum ar fi merele, nucile sau pepenele. Forma acestora era asociată, în mentalitatea populară, cu capul Sfântului.

În anumite zone, ziua de 29 august este cunoscută și sub denumirea de „Sfântul Ioan de Toamnă” sau „Crucea Mică”.

A existat, de asemenea, obiceiul unui post popular numit „de la cruce până la cruce”, despre care se spune că începea la 29 august și se încheia la 14 septembrie, de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci.

Este important de precizat că aceste obiceiuri și credințe fac parte din tradiția populară și nu reprezintă în totalitate reguli ale Bisericii. Pentru credincioși, esența sărbătorii rămâne postul, rugăciunea și pomenirea martiriului Sfântului Ioan Botezătorul.