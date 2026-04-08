Remus Pricopie, după ce Realitatea Plus a rămas fără licenţă: O astfel de decizie trebuie să fie fundamentată pe criterii clare

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie. Sursa foto: Facebook/ Remus Priccopie

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a transmis, miercuri, după ce CNA a retras licenţa postului Realitatea Plus, că "libertatea de exprimare trebuie garantată, iar orice restrângere trebuie să fie proporțională și riguros motivată". Acesta a mai notat, pe snspa.ro, că "actualul cadru legislativ care reglementează funcționarea instituțiilor de presă necesită o analiză atentă".

“Suspendarea sau retragerea licenței unei instituții de presă trebuie abordată cu maximă responsabilitate, în deplin acord cu principiile statului de drept și cu standardele democratice. Această măsură are un impact major asupra spațiului public, care depășește cadrul strict al operatorului vizat și influențează în mod direct pluralismul informațional și accesul cetățenilor la opinii diverse. Din acest motiv, orice astfel de decizie trebuie să fie fundamentată pe criterii clare, obiective și transparente, fiind în același timp proporțională și riguros motivată.

Libertatea de exprimare este un drept fundamental, garantat atât la nivel constituțional, cât și prin normele internaționale și standardele europene în materie. Organizații precum UNESCO subliniază constant importanța protejării presei libere și independente ca element esențial al unei societăți democratice funcționale. În acest context, este esențial ca orice intervenție a autorităților de reglementare să respecte aceste standarde și să nu conducă la limitări disproporționate ale libertății de exprimare", a notat Remus Pricopie.

De asemenea, acesta consideră că "actualul cadru legislativ care reglementează funcționarea instituțiilor de presă necesită o analiză atentă":

"De asemenea, consider că actualul cadru legislativ care reglementează funcționarea instituțiilor de presă necesită o analiză atentă și, acolo unde este cazul, o actualizare, pentru a reflecta mai adecvat evoluțiile din domeniul media și pentru a asigura un echilibru corect între responsabilitate și libertate.

Retragerea licenței trebuie să rămână o măsură excepțională, aplicată doar în situații clar justificate, cu respectarea deplină a principiilor de legalitate, proporționalitate și transparență. Numai astfel poate fi menținut echilibrul necesar între rolul autorităților de reglementare și protejarea libertății de exprimare, precum și încrederea publicului în instituțiile democratice".

Reamintim că CNA a decis, marți, retragerea licenţei postului Realitatea Plus, invocând amenzi neplătite din anul 2024.