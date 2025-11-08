RENAR, Organismul Național de Acreditare, a sărbătorit 35 de ani de la înființare

RENAR, Organismul Național de Acreditare, a sărbătorit 35 de ani de la înființare. FOTO captură video Antena 3 CNN

Organismul Național de Acreditare al României, RENAR, a sărbătorit împlinirea a 35 de ani de la înființare. Evenimentul a avut loc la Ateneul Român, în prezența celor mai importanți membri și oficiali din numeroase instituții naționale și internaționale.

Încă din anul 1990, România a făcut un pas esențial în alinierea pieței de bunuri și servicii la standardele europene, printr-un demers privat care a stat la baza înființării acestei organizații. De peste trei decenii, RENAR s-a impus ca unica autoritate națională în domeniul acreditării.

Sala Ateneului Român s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei aproape o mie de invitați de seamă din domeniile economiei, industriei și sănătății, care recunosc acreditarea din partea RENAR drept o garanție a calității oferite cetățenilor.

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române: „RENAR a devenit o marcă a calității în România și sunt foarte mulțumit, încântat că, la 35 de ani de la înființare, această organizație care garantează bunele practici și calitatea în domeniile de cercetare ale științei și laboratoarelor există și a cucerit un loc între instituțiile de acreditare din România, în acord cu practicile bune internaționale în acest domeniu.”

Horațiu Moldovan, președinte CNAS: „RENAR, ca organism național de încredere, este și trebuie să fie mai mult decât o instituție, trebuie să fie o sursă de încredere. Sunt sigur că activitatea acestor furnizori de servicii de sănătate s-a îmbunătățit prin colaborarea pe care ați avut-o cu domniile lor în procesul de acreditare.”

Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale: „De-a lungul acestei perioade, RENAR a reprezentat un reper în asigurarea calității, competenței și credibilității sistemului național de acreditare. Activitatea dvs. contribuie în mod esențial la consolidarea încrederii în procesele de evaluare, de siguranță și de reglementare, inclusiv în domeniul medical.”

În cadrul evenimentului, președintele RENAR, Fănel Iacobescu, a explicat semnificația înființării asociației în urmă cu 35 de ani, dar și rolul pe care organizația îl are în menținerea siguranței și calității bunurilor și serviciilor de pe piață.

Fănel Iacobescu, președintele RENAR: „Este o garanție a încrederii de peste trei decenii. RENAR acționează cu profesionalism și rigoare pentru asigurarea recunoașterii internaționale a competenței românești. Marca RENAR pusă într-un document e recunoscută în întreaga lume. Într-un context global în care calitatea este moneda de schimb a credibilității, RENAR este semnătura României pentru încredere.”

Finalul galei a venit cu o surpriză: invitații au fost răsplătiți cu un recital susținut de unul dintre cele mai vestite ansambluri camerale românești, marcând astfel încheierea festivă a celor 35 de ani de excelență în acreditare.