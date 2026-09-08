Restricţii de trafic pe mai multe drumuri din ţară, pentru Turul Ciclist al României 2026. CNAIR: Circulația, dirijată de polițiști

1 minut de citit Publicat la 13:12 08 Sep 2026 Modificat la 13:16 08 Sep 2026

Restricţii de trafic pe mai multe drumuri din ţară, pentru Turul Ciclist al României 2026. sursa foto: Maria Coman

Autorităţile au anunţat, marţi, că, în perioada 9-13 septembrie, vor fi impuse restricţii de trafic pentru desfăşurarea competiţiei sportive internaţionale „Turul României” 2026, eveniment inclus în calendarul oficial al Uniunii Cicliste Internaționale. Circulația rutieră va fi restricționată temporar pe unele sectoare de drum național.

Turul României este cea mai importantă competiție ciclistă pe șosea din România și una dintre cele mai longevive competiții sportive din Europa de Est. Ediția din 2026 se desfășoară pe un traseu de peste 800 km și reunește aproximativ 25 de echipe internaționale și peste 150 de sportivi profesioniști.

Iată restricţiile de trafic

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competiției, circulația rutieră va fi restricționată temporar pe următoarele sectoare de drum național:

Joi, 10 septembrie 2026

DN 2, km 328+962 – km 327+963, între localitățile Roman și Horia, județul Neamț, în intervalul orar 13:10 – 13:20.

Vineri, 11 septembrie 2026

DN 11, km 115+954 – km 90+000, între localitatea Oituz și limita județelor Bacău și Covasna, în intervalul orar 12:30 – 13:25;

DN 11, km 90+000 – km 69+000, de la limita județelor Bacău și Covasna, în intervalul orar 13:00 – 14:14.

Sâmbătă, 12 septembrie 2026

DN 11, km 16+820 – km 9+880, între localitatea Lunca Câlnicului și Nodul rutier Prejmer – Hărman, în intervalul orar 10:35 – 10:50.

Restricțiile de circulație sunt instituite pentru perioadele necesare trecerii participanților la competiția sportivă și vor fi semnalizate corespunzător, iar circulația va fi dirijată de către polițiștii rutieri.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren și să manifeste prudență în zonele afectate de restricțiile de circulație", au transmis autorităţile.