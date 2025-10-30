Rețea de șpagă din interiorul ANAF, destructurată de DNA. Zeci de mii de euro mită pentru evitarea controalelor

Unul dintre inspectorii antifraudă din Bucureşti - reţinut pentru luare de mită Foto: Hepta

Un inspector ANAF din Bucureşti a fost reţinut, joi, de procurorii DNA, sub acuzația de luare de mită, pentru favorizarea unei firme cu activitate în transportul alternativ de persoane, la care se descoperiseră nereguli. Alți trei inspectori ANAF sunt cercetați sub control judiciar, potrviti Agerpres.

Procurorii DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea, pentru 24 de ore, începând cu ziua de joi, faţă de Marius-Eduard Marin, la data faptelor inspector antifraudă în cadrul ANAF - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, urmând ca vineri să fie prezentat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile la Tribunalul Bucureşti.

De asemenea, sursa citată transmite că s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile faţă de:

- Bogdan Istrati, la data faptelor şef serviciu în cadrul ANAF - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi dare de mită;

- Costică Aurică, inspector antifraudă în cadrul ANAF - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită;

- Valentin-George Ionescu, inspector antifraudă în cadrul ANAF - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mită;

- E.T. şi M.A.G., administratori în fapt ai unor societăţi comerciale, pentru săvârşirea a două infracţiuni de cumpărare de influenţă,

- Z.T. şi L.D, administratori ai unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită în formă continuată (două acte materiale),

- Z.J., persoană fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mită.

În luna noiembrie 2024, o echipă formată din Costică Aurică şi Marius-Eduard Marin, inspectori antifraudă în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Bucureşti, a efectuat un control la o societate comercială cu activitate în transportul alternativ de persoane, administrată în fapt de E.T. şi M.A.G., în urma căruia s-au constatat o serie de nereguli.

La solicitarea inculpaţilor E.T. şi M.A.G., în vederea sustragerii de la răspundere penală, formulată prin intermediar, o persoană din cadrul DRAF Bucureşti le-ar fi promis că va interveni la inculpatul Bogdan Istrati, şeful serviciului care îi avea în subordine pe inspectorii Costică Aurică şi Marius-Eduard Marin.

Ce conține rechizitoriul procurorilor DNA

În cursul lunii noiembrie, Bogdan Istrati ar fi promis că, în schimbul sumei de 9.000 de euro, i-ar putea determina pe cei doi inspectori din subordine, Costică Aurică şi Marius-Eduard Marin, să soluţioneze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate.

"În virtutea înţelegerii cu inculpatul Bogdan Istrati, în perioada imediat următoare, persoana respectivă din cadrul DRAF Bucureşti le-ar fi pretins, la rândul său, prin intermediar, inculpaţilor E.T. şi M.A.G., suma de 75.000 de lei, în schimbul influenţei pe care a lăsat să se înţeleagă că o are asupra colegilor săi, respectiv asupra inspectorilor antifraudă care efectuau controlul la societatea respectivă, şi că îi va determina pe aceştia să soluţioneze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate, iar la data de 2 decembrie 2024, prin acelaşi intermediar şi în scopul mai sus menţionat, ar fi primit de la cei doi suma pretinsă, în cuantum de 75.000 de lei", arată procurorii.

Conform DNA, din această sumă, la data de 3 decembrie 2024, Bogdan Istrati ar fi primit suma de 45.000 de lei, pretinsă anterior, iar în cursul lunii decembrie 2024 ar fi remis mai departe suma de 20.000 de lei lui Costică Aurică şi Marius-Eduard Marin (câte 10.000 de lei fiecăruia), în scopul finalizării controlului efectuat la societatea menţionată, fără a se formula o sesizare penală.

Anchetatorii mai arată că, într-un context diferit, în cursul lunii septembrie 2025, la un control iniţiat de Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti din cadrul ANAF, la societatea administrată de Z.T. şi L.D., s-a constatat că, la depozitele deţinute de societatea respectivă, exista un plus de marfă, raportat la documentele contabile, în valoare de 160.000 de lei. În consecinţă, depozitele respective au fost sigilate.

În perioada sfârşitul lunii septembrie - 3 octombrie 2025, inculpaţii Z.T. şi L.D., prin intermediul inculpatului Z.J. şi al inculpatului Valentin-George Ionescu, inspector antifraudă, i-ar fi promis suma de 5.000 de euro unui alt inspector antifraudă (coleg al ultimului menţionat), iar la data de 8 octombrie 2025 i-ar fi remis acestuia suma de 25.000 de lei (echivalent a 5.000 de euro), în legătură cu neîndeplinirea unui act care intra în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a finaliza într-un mod favorabil controlul efectuat la societatea respectivă. Pentru a urgenta desigilarea depozitelor, la data de 13 octombrie 2025, inculpaţii Z.T. şi L.D. i-ar mai fi remis aceluiaşi inspector antifraudă, în mod direct, suma de 10.000 de lei.