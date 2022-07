Revoltă la Electric Castle! Mii de tineri au aşteptat trenul 6 ore, în Gara Bonţida: "Am simţit că îmi ard picioarele, că leşin, că mor de frig!"

Epuizaţi, au adormit pe marginea peronului, între linii sau direct pe iarbă. Fiecare garnitură a fost întâmpinată cu aplauze în Gara Bonţida.

Când au văzut că autobuzele nu sunt o soluție, mulți s-au refugiat la tren, dar nici asta nu a fost varianta câștigătoare.

Tinerii au îngheţat şi au adormit pe peron

Deși toate garniturile opresc în gara Bonțida, numărul turiștilor a depășit capacitatea trenurilor, așa că tinerii au avut de așteptat chiar și 5-6 ore, unii au dormit pe peron.

.Peste 65.000 de petrecăreți au făcut noaptea albă la Electric Castle, iar după noaptea intensă, câțiva festivalieri s-au relaxat pe ceva ușor niște manele.

"A fost o experiență foarte neplăcută. Am plecat la 2, atunci am ajuns la coada de autobuz şi am ajuns la ora 6 şi jumătate. Am ştiut că trec prin toate stările. Că îmi ard picioarele, că leşin, că mor de frig. Nimeni nu făcea nimic", a spus un participant la festival.

Explicaţiile organizatorilor Electric Castle

"Recunoaștem ... cozile de așteptare și timpul petrecut la cozi poate fi dificil. Și uneori e clar că e nașpa. Știm, de asemenea, că majoritatea dintre voi vreți să vă îndreptați spre casă cam în același timp și facem tot posibilul ca fluxul să fie mai eficient, dar există ore de vârf care încă ne dau bătăi de cap."

Postarea i-a enervat şi mai rău pe tinerii care au plătit cel puţin 70 de euro pe un bilet. "Admiteţi că sunteţi lacomi şi corectaţi-vă greşelile, în loc să daţi vina pe alţii", a comentat un alt tânăr.

Organizatorii promit însă că vor lua măsuri după noaptea trecută:

"Renunțăm la banda prioritară. Lucrăm cu autoritățile pentru ca traficul să fie cât mai lin posibil. Lucrăm la optimizarea procedurii de îmbarcare în autobuz", au transmis organizatorii.