Revoltă într-un cartier din Năvodari. Case fisurate din cauza trenurilor care trec cu viteză, deși ar trebui să încetinească

Zeci de familii care locuiesc în zona limitrofă a localității Năvodari se plâng că de ani de zile trăiesc un coşmar. Foto: Antena 3 CNN

Pereţii a zeci de case şi blocuri dintr-un cartier din Năvodari sunt fisuraţi, iar unii stau să cadă din cauza trenurilor care trec prin zonă. Conform legii, acestea ar trebui să încetinească, tocmai pentru a preveni astfel de neplăceri, însă oamenii spun că acest lucru se întâmpla mult prea rar. Au fost făcute plângeri, dar până acum, problema nu a fost rezolvată.

„Trec de 3-3 ori pe zi, plus celălalt de piatră. De mai de mult e problema aici. Casele le avem crăpate, an de an trebuie să le zugrăvim”, spun localnicii.

Mecanicii nu încetinesc, aşa cum prevede legea, susţin oamenii, care declară că au ajuns la capătul răbdărilor.

„În general seara trec cu viteză. Ne-am gândit să vindem, nu se merită să renovăm. Acum cu dl primar de câtiva ani, zice ca le tot restrictionează, dar pe ei nu îi doare nicăieri. Am investit atâția bani aici. Deci foarte mulți bani. Am zis că vreau liniște, aer curat. Și ce am găsit? Zgomotul la tren și fluieratul trenului.”

Reprezentanţi locali ai CFR susţin că trenurile care tranzitează acea zonă sunt obligate să încetinească şi există chiar şi instrumeste speciale pentru asta, doar că nu le verifică nimeni.

„Există limită de 30 de km pe oră. Conform livretului, feicare mecanic respectă această viteză, atlfel nu se încadrează în timp. La bordul fiecărei locomotive sunt instrumente care înregistrează viteza, aparatele sunt verificate doar în anumite condiții”, spune Cătălin Schipor, purt. de cuv. CFR Constanţa.

Oamenii care au suferit pagube speră acum ca instanță sa le facă dreptate.