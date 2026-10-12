Revoltă la fabrica de elicoptere IAR Ghimbav: „Producția este sub 20%, dar indemnizațiile conducerii cresc de aproape cinci ori”

Un alt angajat reclamă faptul că prevederile contractului colectiv de muncă nu sunt respectate. FOTO: Agerpres

Este revoltă în rândul angajaților din IAR Ghimbav. Oamenii sunt nemulțumiți de strategia Guvernului, dar și de faptul că România cumpără tehnică militară din alte state în loc să sprijine industria națională. Angajații contestă și majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație al companiei.

Unul dintre angajați a spus pentru Antena 3 CNN că producția este sub 20% și contestă decizia de majorare a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație.

„Producția este sub 20%. În aceste condiții, ne este foarte greu să înțelegem cum a ajuns domnul Irinel Darău la această concluzie, să mărească indemnizația membrilor din Consiliul de Administrațuie de aproape cinci ori. Este o decizie pe care nu avem cum să o înțelegem”.

Un alt angajat reclamă faptul că prevederile contractului colectiv de muncă nu sunt respectate și că salariații nu primesc nici măcar o majorare salarială care să acopere inflația.

„Mi se pare strigător la cer, atât timp cât nu se respectă contractul colectiv, aplicat în IAR și nu se primește nici măcar inflația ca mărire salarială pentru lucrătorii din IAR. Chiar mi se pare absurd”, a precizat altul.

Angajații au stabilit un termen până la 15 decembrie pentru ca autoritățile să crească gradul de încărcare a activității și să aprobe prevederile negociate în contractul colectiv de muncă.

„Ministrul a inventat o formulă magică după care să calculeze indemnizațiilor membrilor CA. Salariații au hotărât că dau termen până pe 15 decembrie autorităților ca să crească încărcarea și să se aprobe ceea ce am negociat în contractul colectiv de muncă. Au răbdare până atunci. Dacă nu se va întâmpla, în 16 decembrie o să vadă opinia politică din România”, spune un alt angajat nemulțumit.

Miting în incinta societății

Angajații fabricii de elicoptere IAR Ghimbav au organizat luni un miting de protest în incinta societății. Sindicaliștii avertizează și asupra situației economice a companiei de stat și a perspectivelor acesteia, în condițiile în care gradul de încărcare cu lucrări ar fi coborât sub 20%.

Salariații reclamă, de asemenea, că, în mai puțin de trei luni, numărul posturilor de conducere din IAR s-a triplat: de la trei posturi remunerate de directori general și executivi, la nouă poziții salarizate, incluzând directorul general, directorii executivi și membrii Consiliului de Administrație.

Sindicatul IAR critică achizițiile de elicoptere militare din străinătate

Reprezentanții sindicatului critică strategia autorităților în privința achizițiilor militare și susțin că statul român ar trebui să încheie contracte cu societățile din industria națională de apărare.

„Având în vedere că în industria de aparare, comenzile depind de situația conflictuală din lume și de abilitatea guvernanților de a încheia contracte militare cu alte guverne, felicităm guvernele străine care au reusit să „convingă” Guvernul României să cumpere produse militare de la industriile de aparare de la ei, și ne exprimăm totala dezamăgire față de miniștrii din Guvernul României care nu au reușit să «convingă» Guvernul Romaniei să semneze contracte de achiziții militare cu societățile din industria de apărare românească.

În cazul concret al achizițiilor de elicoptere militare, este pentru prima dată din 1969 până în prezent, când contractul de achiziții de elicoptere militare este semnat de către reprezentanții Guvernului României, cu un alt furnizor, deși, în toți acești ani, societatea IAR a fabricat și a asigurat mentenanță la elicopterele militare ale armatei României și nu numai”, se arată într-un comunicat al sindicatului din IAR SA.

Organizația sindicală susține că unele drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă sunt acordate cu întârziere, din cauza actelor normative aprobate de Guvern.

„Indexarea salariilor cu inflația, cu toate că a fost negociată la nivelul societății încă din luna iunie 2026, nu s-a acordat, tot din cauza actelor normative total neconcordante cu realitatea, adoptate de guvernul României. În urma deciziilor luate de Ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului și Turismului, dl Ambrozie-Irineu Darău, în nici 3 luni, s-a ajuns ca societatea IAR să plătească de la 3 salarii de directori (general, executivi), la 9 salarii de directori (general, executivi, membri CA)”, se mai precizează în comunicat.