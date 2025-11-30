Risc „însemnat” de avalanșe în munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng - Şureanu. Avertismentul meterologilor

Cel mai mare strat de zăpadă se înregistrează la staţiile meteo din Carpaţii Meridionali, respectiv 135 cm la Vârful Omu şi 38 cm Bâlea-Lac. Foto: Agerpres

Meteorologii sibieni avertizează că este risc însemnat de producere a unor avalanşe „de dimensiuni medii şi izolat chiar mari”, la peste 1.800 de metri altitudine, în munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng - Şureanu, unde zăpada a crescut cu câteva zeci de centimetri, a informat, duminică seara, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres.

Meteorologii au transmis că riscul de avalanșă este amplificat de „orice tip de supraîncărcare a stratului cu turişti sau schiori” și este unul însemnat. ANM a precizat că în urma celor mai recente ninsori, la altitudini de peste 1.800 de metri, s-a depus un strat de zăpadă de peste 20-30 cm în toate masivele.

„La peste 1800 m: ultimul episod de precipitaţii a adus ninsori însemnate la peste 1.800 m şi un strat de zăpadă proaspătă de peste 20-30 cm în toate masivele, iar pe alocuri chiar de peste 40 cm.

Astfel, în partea superioară se întâlneşte un strat cu rezistenţă scăzută şi parţial umezit, ce are grosimi în general între 20 şi 45 cm, constituit în zona crestelor din depuneri succesive în perioada precedentă şi care este depus, spre sol, peste un strat mai vechi şi întărit. Pe anumite pante sau văi se întâlnesc depozite mai consistente.

Există riscul declanşării de avalanşe de dimensiuni medii şi izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior instabil.

Unele curgeri pot apărea în etajul altitudinal 1.800-2.000 m pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade. Riscul va fi amplificat la orice tip de supraîncărcare a stratului cu turişti sau schiori şi va fi însemnat”, se arată în Buletinul nivometeorologic.



Cel mai mare strat de zăpadă se înregistrează la staţiile meteo din Carpaţii Meridionali, respectiv 135 cm la Vârful Omu şi 38 cm Bâlea-Lac.

Salvamontiştii sibieni au anunţat, de asemenea, că au montat la Bâlea Lac, în Munţii Făgăraş, un nou dispozitiv de tip ARVA Check Point, destinat verificării rapide a funcţionării echipamentelor de avalanşă DVA (Detector de Victime în Avalanşă) folosite de practicanţii sporturilor de iarnă.



Sistemul le permite utilizatorilor să verifice instant dacă dispozitivul lor emite corect semnalul, contribuind la creşterea siguranţei în zonele montane cu risc ridicat de avalanşă.



Un dispozitiv similar este instalat deja la Cabana Paltinul, oferind turiştilor un punct suplimentar pentru verificarea DVA-urilor înainte de a pătrunde în zone expuse pericolelor specifice sezonului rece.



Salvamontiştilor le recomandă tuturor turiştilor de la Bâlea Lac să rămână echipaţi corespunzător.