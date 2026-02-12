Robert Negoiță a făcut un test anti-drog rapid. Rezultat controversat: „Să meargă la IML pentru a prezenta realitatea”

Rezultatul este unul controversat, nefiind clar dacă a fost pozitiv sau negativ. Foto: Antena 3 CNN

Robert Negoiță, aflat sub control judiciar, a făcut un test anti-drog rapid la Tribunal, la insistența protestatarului Marian Ceaușescu. Rezultatul este unul controversat, nefiind clar dacă a fost pozitiv sau negativ, comparând cu instrucțiunile. Negoiță a spus, după rezultat, că va reface testul. Sociologul Vladimir Ionaș a subliniat, în direct la Antena 3 CNN, că „ar trebui să meargă la Institutul de Medicină Legală să facă analize pentru a prezenta în spațiul public care este realitatea”.

Robert Negoiță, a fost pus de DNA sub control judiciar, cu o cauţiune de 800.000 de lei (160.000 de euro), pe 5 februarie , după mai multe ore de audieri în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu. Joi, Negoiță a făcut un test anti-drog rapid pe pe holul Tribunalului, la insistența protestatarului Marian Ceaușescu.

Rezultatul a fost unul controversat și nu se știe clar dacă este pozitiv sau negativ. Totuși, Negoiță a spus că va reface testul.

„Niciodată nu am consumat, niciodată”, a spus, ulterior, Negoiță.

Sociologul Vladimir Ionaș a spus, în direct la Antena 3 CNN, că este „o greșeală să faci astfel de teste”, pentru că pot fi fals pozitive.

„Ar fi bine ca primarii să meargă la Institutul de Medicină Legală în momentul în care apar astfel de situații și să își facă teste reale și analize, apoi să vină cu raportul în fața cetățenilor. Mie mi se pare o greșeală să faci astfel de teste, pentru că știm de la poliție, de exemplu, că multe dintre teste au fost false, dau erori foarte mari și atunci riști să intri într-un tăvălug pe un subiect despre care în spațiul public oricum există astfel de discuții și zvonuri despre anumite personaje din politica românească. Mie mi se pare o strategie riscantă, nu înțeleg de ce acceptă, dar e treaba fiecăruia. Ei decid.

Oricum, chiar dacă aduce alte două, trei sau șapte teste, din punctul meu de vedere ar trebui să meargă la Institutul de Medicină Legală să facă analize pentru a prezenta în spațiul public care este realitatea”, a spus Ionaș.