Robert Negoiță spune că nu va plăti cauțiunea de 800.000 de lei: „Nu sunt un om perfect, dar sunt nevinovat”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Sursa foto: Agerpres Foto

Robert Negoiță a semnat controlul judiciar la poliție și a anunțat că a contestat măsura. Primarul Sectorului 3 se declară nevinovat şi spune că nu va plăti cauţiunea de 800.000 de lei.

La ieșirea din sediul Poliției, Negoiță le-a spus reporterilor că „în mod evident” nu va plăti cauțiunea în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu.

Întrebat pe ce se bazează când afirmă că este nevinovat, Robert Negoiță a răspuns: „Pe faptul că nu am greșit cu nimic”.

„Chiar dacă nu sunt un om perfect, dar față de acuzațiile care mi se aduc sunt nevinovat”, a mai declarat edilul.

De asemenea, primarul Sectorului 3 a negat că ar fi existat un risc de explozie din cauza drumurilor construite peste conductele de gaz ale Transgaz.

Surse judiciare au declarat, pentru Antena 3 CNN, că primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost avertizat în mod direct asupra riscurilor majore generate de construirea drumurilor peste conducte de gaze aparținând Transgaz, fără măsuri adecvate de protecție. Stenograme din dosar ar indica faptul că, în ciuda avertismentelor privind pericolul unor explozii între cartiere - comparabile cu tragedia de la Rahova - edilul ar fi continuat lucrările, ignorând semnal

În prezent, Primăria S3 este condusă de viceprimarul Adrian Cocoș, pentru că Negoiță nu își mai poate exercita mandatul.

În dosar se investighează modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului Robert Negoiţă, care dezvolta un proiect imobiliar în acea zonă.