Cine va conduce Primăria Sectorului 3 cât timp Robert Negoiță e sub control judiciar și nu-și poate exercita mandatul

Primăria Sectorului 3 va fi condusă de unul din cei doi viceprimari, în condițiile în care edilul Robert Negoiță nu își mai poate exercita mandatul. Foto: Agerpres

Primăria Sectorului 3 va fi condusă de unul din cei doi viceprimari, în condițiile în care edilul Robert Negoiță se află sub control judiciar și nu își mai poate exercita mandatul, a declarat vineri, la Antena 3 CNN prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

"Există doi viceprimari, unul va prelua atribuțiile”, a declarat Andrei Nistor.

În legătură cu acuzațiile care i se aduc de către DNA lui Robert Negoiță în legătură cu construirea unui drum public în interesul familiei, prefectul a spus că zona a fost închisă traficului, însă Primăria Sectorului 3 nu a intervenit pentru remedierea situației, deși a fost notificată "de urgență".

"Am închis zona respectivă și Primăria Sectorului 3 a fost pusă în vedere să repare de urgență. Din păcate, nu s-a întâmplat nimic până acum, luni de zile", a spus prefectul.

Potrivit acestuia, Prefectura a mai transmis solicitări, însă răspunsul primit a fost că administrația locală nu ar fi găsit constructori care să realizeze lucrările, pe motiv "că nu oricine le poate face". "De atunci a mai făcut reveniri, mi s-a răspuns că nu au găsit constructori care să facă aceste remedieri, dat fiind faptul că nu oricine le poate face", a mai afirmat Andrei Nistor.

Prefectul a susținut că drumul ar fi fost construit fără avizul Transgaz și fără măsuri de siguranță, în condițiile în care, din discuțiile din teren, compania ar fi oferit suport tehnic pentru ca reparațiile să fie făcute corespunzător.

"Drumul a fost construit fără aviz de la Transgaz, fără anumite măsuri de siguranță. Din ce știu de la discuțiile din teren, cei de la Transgaz au oferit suportul tehnic ca reparațiile să fie făcute cum trebuie, dar Primăria Sectorului 3 pare că nu a făcut nimic", a declarat prefectul.

Andrei Nistor a explicat că există riscuri chiar dacă traficul a fost oprit, dar pericolul este redus doar pentru că vehiculele de mare tonaj nu mai circulă pe segmentul respectiv. "Este în continuare același pericol. Diferența este că nu mai este trafic pe acolo. Nu se poate întâmpla nimic atât timp cât mașinile mari, de tonaj mare, nu trec pe acolo și nu tasează, iar vibrațiile nu se duc în țeava respectivă. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie rezolvat", a spus prefectul.

Robert Negoiţă a primit interdicţia de a exercita funcţia de edil și a fost pus de DNA sub control judiciar, cu o cauţiune de 800.000 de lei (160.000 de euro), joi seară, după mai multe ore de audieri în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu.

Procurorii anticorupţie au efectuat, joi, percheziţii în 11 locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, printre care şi la sediul Primăriei Sectorului 3, într-un dosar de abuz în serviciu legat de lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi, ce ar fi fost realizate fără documente legale.