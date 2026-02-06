Stenograme din dosarul lui Robert Negoiță: „Eu i-am mai zis: nu poți să intri pe teren privat sau să pui drum peste țeava Transgazului”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a ținut o conferință de presă după perchezițiile DNA, 5 februarie 2026/ Sursa foto: Agerpres Foto

Surse judiciare au declarat, pentru Antena 3 CNN, că primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost avertizat în mod direct asupra riscurilor majore generate de construirea drumurilor peste conducte de gaze aparținând Transgaz, fără măsuri adecvate de protecție. Stenograme din dosar ar indica faptul că, în ciuda avertismentelor privind pericolul unor explozii între cartiere – comparabile cu tragedia de la Rahova – edilul ar fi continuat lucrările, ignorând semnalele de alarmă trase chiar din interiorul aparatului administrativ.

Corbuleanu: Riști ca țeava aia să crape, uite, se întâmplă nenorocire ca la Rahova.

Tanța: Da.

Corbuleanu: (n.n. neinteligibil) Bă, n-ai cum să... Știi că am mai... Eu am mai avut de câteva ori discuția, când eram pe acolo, pe la ADP, și i-am zis (n.n. lui Robert Negoiță): „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face.” Asta ca să asfaltezi pe domeniul privat, să intri pe domeniul privat... Aaa, că-i... cum am dat noi cu un gazon pe nu știu ce, un teren care nu știai al cui e. Bă, dar când intri la om în curte și îi pui lui ăla pavele și borduri sau pui drum peste țeava Transgazului, s-ar putea o perioadă să nu zică nimeni nimic, dar uite că acum își aduc aminte și oamenii au dreptate. Bă, ăla care a zis...

Ai văzut adresa Transgazului. A zis: „Bă, nene, sunteți nebuni la cap, când vii cu mașini de mare tonaj...” Vorba aia, că ai lucrat și tu atâția ani în spațiul verde, în investiție. Dom’ne, când vii cu mașini d-alea de mare tonaj și treci peste magistralele alea de Transgaz fără să le protejezi în mod adecvat, că alea trebuie să pui beton, mama dracu’, ceva să le faci... Ai văzut și cablul de electricitate: când treci cu el pe sub șosea, îl protejezi, îl bagi în țeavă, nu ai cum, deci pe lege nu ai cum să-l bagi în... când treci... și el e armat. Riști ca, la un moment dat, țeava aia mare să-ți crape. Bă, se duce naibii, îți bubuie, și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere, adică... sunt lucruri care... știi cum e... steagul roșu, bă, nu trece de ăsta.

Că treci pe un drum privat, pe un câmp, că mai faci o d-aia, că mai pui un copac, că mai pui o pavea pe un teren viran... Bă, dar, repet, o dată, nu intri pe terenul privat unde scrie ăla, bă, e privat. Cum a obținut el, l-a obținut, mai puțin contează și, doi la mână, unde ai țevi de gaze, țevi de curent, ești foarte atent cu ele, că uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova, acolo, și dai dracu’ de belea, dar a mers, a mers, acum... Știi cum e, după ce mănânci, ce urmează? Plata mesei, cineva plătește masa.

Tanța: Da, dar el nu știe nimic, el a avut aparat de specialitate.