Robert Negoiţă anunță că va cere în instanţă să-și reia atribuțiile de primar al Sectorului 3, chiar dacă e urmărit penal

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a ținut o conferință de presă după perchezițiile DNA, 5 februarie 2026/ Sursa foto: Agerpres Foto

Robert Negoiţă a declarat vineri că va contesta în instanţă măsura dispusă de un procuror, de suspendare a mandatului său de primar al Sectorului 3 şi interzicere a exercitării acestei funcţii.

„Un procuror a dispus suspendarea mandatului meu şi interzicerea exercitării funcţiei pe care o ocup în mod legal, în urma votului de acum un an şi ceva. Vom regla lucrurile acestea - sper eu - săptămâna viitoare în instanţă şi sper din suflet ca lucrurile să reintre în normal”, a anunţat Robert Negoiţă, vineri, într-un clip video pe Facebook.

El a precizat că nu va mai putea să se implice direct în rezolvarea mesajelor, sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, din cauza interdicţiei, şi le-a mulţumit acestora pentru susţinere şi pentru mesajele transmise.

Procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu ziua de joi, faţă de Robert Sorin Negoiţă, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi abuz în serviciu.

Robert Negoiţă trebuie să depună, în termen de zece zile, o cauţiune în valoare de 800.000 de lei, care va fi consemnată pe numele său, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

De asemenea, Negoiţă nu are voie să se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3 şi să exercite funcţia de primar.

Între timp, surse judiciare au declarat, pentru Antena 3 CNN, că primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost avertizat în mod direct asupra riscurilor majore generate de construirea drumurilor peste conducte de gaze aparținând Transgaz, fără măsuri adecvate de protecție. Stenograme din dosar ar indica faptul că, în ciuda avertismentelor privind pericolul unor explozii între cartiere – comparabile cu tragedia de la Rahova – edilul ar fi continuat lucrările, ignorând semnalele de alarmă trase chiar din interiorul aparatului administrativ.

Primăria Sectorului 3 va fi condusă de unul din cei doi viceprimari, în condițiile în care edilul Robert Negoiță, nu își mai poate exercita mandatul, a declarat vineri, la Antena 3 CNN prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

„Există doi viceprimari, unul va prelua atribuțiile”, a declarat Andrei Nistor.

Viceprimarul care îl va înlocui pe Robert Negoiță este Adrian Cocoș, potrivit unei hotărâri de Consiliu Local din februarie 2025. Acesta ar fi luat nota 2,7 la proba de matematică de la Bacalaureat, în 20211.