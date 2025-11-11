Rogobete anunță că s-a găsit finanțare pentru cele 9 spitale care nu vor mai fi făcute din PNRR

1 minut de citit Publicat la 18:09 11 Noi 2025 Modificat la 18:12 11 Noi 2025

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi după-amiaza investiții în nouă spitale prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). "România are nevoie de unități medicale moderne, sigure și eficiente, cât mai repede", a transmis oficialul care s-a întâlnit azi, la Iaşi, cu reprezentanții Comisiei Europene şi Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate.

"Am promis, se întâmplǎ! Investițiile în spitale continuă! Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe – finanțate prin Programul Sănătate 2021–2027! Așa cum am spus de la început, investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de unități medicale moderne, sigure și eficiente, cât mai repede.

Astăzi, la Iași, Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene, au aprobat transferul din PNRR a celor 9 proiecte spitalicești majore pentru finanțare prin Programul Sănătate", şi-a început ministrul Sănătăţii postarea de pe Facebook, unde a publicat cinci fotografii de la reuniunea a VII-a, care a fost organizată la Iaşi.

Potrivit declaraţiilor lui Alexandru Rogobete, cele nouă proiecte spitalicești care merg mai departe sunt:

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – corp nou pentru oncologie și cardiologie intervențională;

Centrul de Politraumă Pitești;

Spitalul Județean de Urgență Pitești – laborator de radioterapie;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea;

Spitalul de Urgență al MAI "Prof. Dr. Dimitrie Gerota" București – sediu nou;

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – corp nou pentru oncologie și neurologie;

Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

Spitalul nr. 2 Vaslui – corp nou de clădire;

Spitalul Județean de Urgență Bacău – corp nou de clădire.

Oficialul a mai precizat că urmează semnarea noilor contracte de finanțare în perioada următoare. Totodată, el le-a mulţumit ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, doamnei secretar de stat Luminița Zezeanu și întregii echipe din Ministerul Sănătății

"Aceste proiecte sunt vitale pentru rețeaua medicală națională, cresc calitatea actului medical, îmbunătățesc condițiile din spitale și, cel mai important, aduc siguranță pacienților. Este o decizie strategică prin care asigurăm continuitatea investițiilor și accelerăm modernizarea infrastructurii medicale din România.

Construim spitale reale, nu doar pe hârtie. Am promis și s-a întâmplat! În perioada următoare urmează semnarea noilor contracte de finanțare.

Mulțumesc colegului meu, Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, pentru sprijinul și implicarea lui constantă în acest demers comun. Mulțumesc, de asemenea, doamnei secretar de stat Luminița Zezeanu și întregii echipe din Ministerul Sănătății pentru munca, seriozitatea și dedicarea cu care au făcut posibil acest pas important.

#InvestitiiSanatate #FapteNuVorbe #ProgramulSanatate #PNRR #ReformaSanatatii #RespectPentruPacienti #SanatateRomania #IncredereaNeFaceBine", şi-a încheiat Alexandru Rogobete postarea pe Facebook.