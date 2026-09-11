Roi de drone lângă Vâlcove, în apropierea graniţei cu România. A fost emis mesaj Ro-Alert pentru județul Tulcea

<1 minut de citit Publicat la 07:26 11 Sep 2026 Modificat la 07:26 11 Sep 2026

Roi de drone lângă Vâlcove, în apropierea graniţei cu România. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Apărării anunţă că, vineri dimineaţă, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ţinte aeriene la aproximativ 16 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniţei cu România.

Dronele nu au intrat în spaţiul aerian naţional.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis în nordul judeţului Tulcea.

”Vineri, 11 septembrie, în jurul orei 04.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniţei cu România.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 04.36 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, anunţă, vineri dimineaţă, Ministerul Apărării.