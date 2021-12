Român amenințat că își pierde jobul dacă nu se vaccinează. Înregistrarea scandaloasă a discuției șef-angajat

"Așadar, este vorba despre angajați amenințați cu șomajul dacă nu se vaccinează. Oare o fi legal în acest moment în România?", a spus Răzvan Dumitrescu.

ANGAJAT: - Domnișoară, nu consider că...

ANGAJATOR: - Pentru firma... nu consideri tu, consideră conducerea firmei. Regulile trebuie respectate de toți salariații, inclusiv de tine. Ai de ales: Te vaccinezi sau îți cauți de lucru și pleci din firmă. Nu te poți încadra în regulile firmei, este problema ta.

ANGAJAT: - Am înțeles, am înțeles...

ANGAJATOR: - Deci, până la 1 decembrie decizi: te vaccinezi sau te duci unde se acceptă nevaccinați.

ANGAJAT: - Am înțeles!

ANGAJATOR: - Dacă ai o problemă medicală, ceva de genul acesta, atunci e altă treabă. Nu te mai uita la televizor, uită-te la dansuri.

Angajatul amenințat că va ajunge șomer, dacă nu se vaccinează, a povestit în direct la Antena 3 toate detaliile acestui caz revoltător.

"Societatea fiind mai mare, se împarte în mai multe grupe. Eu fiind șofer, la șoferi s-a ajuns cam prin luna noiembrie. Presarea asta cu vaccinul a început de prin luna iulie: pe la depozit, pe la fabrică. Șeful de coloană ne-a spus la începutul lunii că trebuie să ne vaccinăm că altfel nu se poate.

Pe data de 10 noiembrie am fost chemat sus, la directoare, unde era și patronul. Discuția a fost pe acea înregistrare pe care o aveți și dvs.. Pe 12, eu am depus la ITM sesizare în acest sens și cu înregistrarea și cu tot. Pe 23 noiembrie am primit răspuns de la ITM în care mi se spune că vaccinarea este voluntară, neobligartorie", a spus anagajatul.

Bărbatul spune că după ce patronul a fost confruntat cu răspunsul ITM au început șicanările.

"Au început să mă dea cam într-o parte, au început cu curse externe care știau că nu se poate fără vaccinare. Mă rog, abuzuri. Am explicat că există testare, pot să mă testez, nu s-a luat în calcul deloc asta. Vaccinare, vaccinare, vaccinare!", a precizat acesta.

