Apelul disperat al unei românce care are fiica blocată pe un vas din Filipine: Sunt oamenii nimănui. S-au sinucis deja trei persoane

Pe celalte 14 vapoare, în total ar fi peste 100 de români blocați de două luni. Aceștia au cerut să fie aduși acasă, dar până acum nu a fost găsită nicio soluție. Vasele de croazieră au fost mutate dintr-un port în altul, pasagerii a fost trimiși acasă, dar angajații nu au mai pus piciorul pe pământ din luna februarie.

”Se așteaptă ca zilele următoare să fie dați cei din Filipine jos. Ei vor fi dați jos cu bărcile de salvare. După care cele 15 vase vor fi trimise în larg pentru că pe 15 e anunțat un taifun foarte mare.

Nu mai sunt plătiți de două luni, nu s-au dat jos de pe vas și nimeni nu face nimic. Totul rămâne la latitudinea căpitanului de vas. Oamenii sunt ai nimănui.

Azi am dat mail către Ambasada României în Filipine. Nu am încă niciun răspuns. Aștept să văd ce se întâmplă. Fiica mea e în stare bună. Nimeni de acolo nu are coronavirus. Am înțeles că trei persoane s-au sinucis. Au intrat oamenii în depresie.”, a zis Valentina Niculae, mama uneia dintre românce, exclusiv pentru Antena 3.