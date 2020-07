România ar putea ajunge la 1.800 de cazuri noi de Covid-19 pe zi, până în septembrie. Ce mai spun experții

Expertul în epidemii a transmis că totul depinde de rata de reproducere a bolii, care este momentan la 1.1. Dacă se menține această rată, lucrurile se vor înrăutăți. Dacă această cifră va crește la 1.2 sau mai grav, la 1.3, numărul de infectați cu noul coronavirus la 24 de ore ar fi scăpat de sub control. În acest caz, secțiile de Terapie Intensivă ar putea intra în colaps.

România ar putea ajunge la 1.800 de cazuri noi de Covid-19 pe zi, până în septembrie

„La un număr bazal de reproducere de 1.1 am putea avea 800 de infecții noi pe zi. Putem să avem 1.800 dacă se menține 1.1 de acum până în 14 septembrie. La Terapie Intensivă vor fi 1.150 de cazuri. Din 14 august până în 14 septembrie dacă ne menținem la 1.1, ajungem la 1.880 de cazuri noi pe zi. Ar fi o încercare mare pentru sistemul de sănătate. Dacă am scădea la 1.00, am avea 550 de cazuri noi și 407 în Terapie Intensivă”, a explicat specialistul.

Expertul a vorbit și despre cel mai dramatic scenariu vehiculat în spațiul public, acela în care România ar înregistra 10.000 de cazuri noi de Covid-19 pe zi: „Despre scenariul celor 10.000 de cazuri? Ei bine, orice scenariu este posibil. Noi ne-am referit la un număr bazal de 1,1 care duce la 800 de cazuri pe zi. Un număr mai mare poate duce la mai multe cazuri. Se poate ajunge la 2,000 de cazuri noi pe zi la un număr bazal de 4 sau 5 pe zi. Socoteala este matematic simplă”.

641 de cazuri noi și 21 de decese, raportate în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, Grupul de Comunicare Strategică a raportat 641 de cazuri de infectare cu Covid-19 dintr-un număr record de teste - 18.440, dar și 21 de decese. Astfel, potrivit bilanţului final, până miercuri, 15 iulie, au fost confirmate 34.226 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus şi 1.952 de decese. La ATI, în acest moment, sunt internați 248 de pacienți.