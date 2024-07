Reacţia unei tinere din România când un urs i-a ieşit în cale: „Nu am urlat, nu am făcut gesturi bruște”. Ce a urmat

Urs pe potecă de munte. Sursa foto: instagram.com/alina_sorana

O tânără din România a trecut pe lângă un urs, în timp ce se plimba cu bicicleta prin munţii Gurghiului, judeţul Mureş. Animalul i-a ieşit brusc în cale, dar tânăra era pregătită şi a scăpat nevătămată.

„Împreună cu @willy.portik, ne-am păstrat calmul. Nu am urlat, nu am făcut gesturi bruște, nu l-am speriat, n-am luat-o la fugă. Am fluierat ușor, să ne facem simțită prezența, iar în secunda doi, ursul ne-a văzut și a luat-o la fugă. Aveam pregătit spray-ul cu piper, dar nu a fost nevoie să îl folosesc.

Apoi am făcut gălăgie ca să evităm o nouă întâlnire. Știm că zona e sălbatică și existau șanse să ne întâlnim cu urși, mistreți și lupi.

Vă recomand și vouă, ca să preveniți o întâlnire cu un animal sălbatic, să vă faceți simțită prezența”, a scris Alina pe pagina sa de Instagram.

Tânăra avea la ea un spray anti-urs, iar incidentul subliniază necesitatea ca oamenii să fie pregătiţi atunci când merg pe munte.

Iată câteva recomandări esențiale de care să țineți cont:

nu mergeți singuri pe munte și asigurați-vă că persoanele care vă însoțesc au un minim de educație cum să reacționeze în cazul unei întâlniri cu un animal sălbatic

semnalați-vă prezența: faceți gălăgie, vorbiți mai tare, cântați, fluierați (aveți fluier la unele modele de rucsacuri)

fiți atenți la urme, excremente, blană sau urme de gheare pe copaci, moment în care decideți dacă continuați sau nu

aveți la îndemână un spray cu piper

dacă vedeți pui de urs, părăsiți zona pentru că nu va fi niciodată singur.

Cum să nu atragi urșii în zona potecilor

Nu aruncați deșeuri sau resturi de mâncare de niciun fel. Coaja de banană sau mărul, chiar dacă sunt biodegradabile, pot atrage ursul în zonă, asociază resturile cu omul și își formează un obicei că acolo găsește mâncare ușor, scrie Alina.

Sub nicio formă nu hrăniți animalele sălbatice, a mai transmis ea.