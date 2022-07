România, la un pas de stare de calamitate? | Anunţul ministrului Petre Daea

În unele zone ale țării, culturile sunt distruse în proporție de 80 % se arată în scrisoarea deschisă a Alianței pentru Agricultură și Cooperare.

"În primul rând, vreau să spun foarte clar că nu trebuie să ne someze nimeni. Ştim ce se întâmplă în țară și avem interesul să fie bine și acționăm în această direcție.

După ce am depus să jurământul, am plecat imediat în țară, pe un traseu pe care îl prevedeam a fi necesar să-l cunosc, dat fiind faptul că aveam informațiile legate de cantitățile de precipitații care au căzut în zona respectivă și erau și date care spuneau foarte clar despre nivelul secetei, pedologic, motiv pentru care imediat am plecat pe traseul acesta din județul Călărași, Brăila, Vaslui, Botoșani, Bacău, Neamț, Buzău.

Verificăm la fața locului care este situația. După aceste verificări, am putut constata că este nevoie să facem modificarea unui ordin comun pe care l-am pus astăzi în mișcare.

L-am trinsmis la Monitoru Oficial, răspunzând astfel direct și nimijlocit cerințelor pe care le-au formulat fermierii, în sensul că le-am dat pe libertatea ca acolo unde există aceste situații unde plantele au murit și ele trebuie să primească altă destinație a culturii.

Fermierul nu putea până acum datorită faptului că era încorsetat de o prevedere legală care îl obliga să aștepte comisiile de evaluare pentru a constata pierderea respectivă.

Fermierul era în într-un moment dificil, nu putea să-și schimbe destinația culturii și trebuia să aștepte.

De aceea discut cu toți specialiștii din România pentru a-i putea mobila cu informația necesară.

E actul normativ care dă posibilitatea să intervenim rapid. Avem acte normative care stabilesc foarte clar, deci ne facem constatarea la fața locului întrucât sunt parcele diferite, cu comportamente diferite, cu stări de vegetație diferite.

Deci nu sunt zone unde culturile sunt într-un stadiu de vegetație normal. Aceasta datorită faptului că au fost irigații sau au fost precipitații zonale. Sunt zone unde indiferent dacă vor mai veni precipitații, culturile nu mai poate fi abilitate.

Noi facem procesele acestea de constatare la nivelul județului și apoi vedem despre ce este vorba, care sunt gradele de afectare și evident pe măsurile care se impun", a precizat ministrul Agriculturii Petre Daea, la Antena 3.

Proaspăt redevenit ministru al Agriculturii, Petre Daea a ajuns în miez de noapte în lanul de porumb.

Întrebat de ce investiga culturile pe timp de noapte, ministrul Petre Daea a precizat:

"Nu mi-a ajuns ziua. De aia m-am dus noaptea că dacă m-ar fi ajuns ziua mă duceam în ziua.

Da, am plecat încă să văd cât mai multe, iar un inginer a agronom prin specialitatea lui vede și noaptea ceea ce îi trebuie culturii.

Mie nu trebuie să-mi explice nimeni și mă simt confortabil din punct de vedere profesional când intru într-o cultură, indiferent de oră, indiferent de zi, indiferent de moment.

Este nevoie de prezență peste tot. De aceea am făcut acest efort și îl fac în continuare. El merită, pentru că e nevoie, iar țara ne-o cere", a mai spus ministrul Agriculturii, Petre Daea la Antena 3.

Autostrada Soarelui este blocată la această oră pe zeci de kilometri, la intrarea în portul Constanța, de TIR-urile care transportă cereale din Ucraina și România

Întrebat dacă este bine că facem coadă la export de cereale, Petre Daea a spus:

Aici e bine că avem cerealele. De asta mă lupt să avem cereale, că ne ducem la export sau că le avem în țară e vorba de destinația produsului.

Ca atare, pe mine mă frământă și m-a frământat întotdeauna obținerea producției și de aceea în momentul acesta prioritatea mea este să mă duc acolo unde situația este dificilă din punct de vedere climatic, pentru că să știți că peste o lună de zile noi trebuie să însămânțăm cultura din anul următor", a mai explicat Petre Daea la Antena 3.