România pregătește dovezi pentru a recupera tabloul “Sfântul Sebastian”, de 9 milioane euro, blocat la o casă de licitații din SUA

Guvernul României face eforturi să recupereze tabloul “Sfântul Sebastian”, atribuit pictorului El Greco. Foto: christies.com

Guvernul României face eforturi să recupereze tabloul “Sfântul Sebastian”, atribuit pictorului El Greco, blocat la o casă de licitație din New York de un an. Evaluat la 9 milioane de euro, tabloul a făcut parte din colecția regelui Carol I, lăsat moștenire Coroanei României. Autoritățile române susțin că a fost scos ilegal din țară, în urmă cu 79 de ani, iar vânzarea a fost blocată, la cererea Guvernului României.

În ultimul an, disputa s-a mutat în instanță, iar avocații români se pregătesc să aducă probe prin care să demonstreze că tabloul a fost ilegal scos din țară.

A trecut un an din momentul în care tabloul “Sfântul Sebastian”, evaluat la 9 milioane de euro, a fost găsit la o casă licitație din New York. Tabloul fusese scos la vânzare în urmă cu un an. De atunci vânzarea este blocată tocmai pentru că Bucureștiul încearcă să demonstreze că tabloul face parte din patrimoniul României și că a fost scos ilegal din țară. Timp de un an avocații României au strâns probe pe care urmează să le prezinte în instanță.

În ceea ce privește enitatea care a scos la licitație acest tablou, ar fi vorba despre o companie afiliată unui oligarh rus. Și aceștia au intentat o acțiune în instanță spunând că acestă blocare a licitației îi încurcă și că ei au fost cumpărători de bună-credință ai tabloului și că nu știu cum a ieșit acesta din patrimoniul național și a ajuns la ei.

Traseul tabloului râmâne un mister

Opera de artă a fost lăsată moştenire Coroanei României, apoi dreptul de proprietate a fost transferat Regelui Mihai. Pe de altă parte, șoferul regelui Mihai spunea că, atunci când a fost silit de comunişti să plece în exil, acesta nu a luat nimic de valoare.

Anul trecut, premierul de atunci, Marcel Ciolacu, a anunțat că a mandatat prin două Memorandumuri ministerele responsabile și avocații României să urmărească atât recuperarea picturii prin litigiul inițiat la Tribunalul Judiciar de la Paris, cât și blocarea licitației programată pe 5 februarie 2025 la New York.

Guvernul României anunța în 2025 că tabloul ”Sfântul Sebastian” realizat de ”El Greco” este o parte unică a patrimoniului cultural și a colecției naționale de artă a României. Tabloul a aparținut regelui Carol I, primul monarh al României, înainte de a fi lăsat moștenire Coroanei României la moartea acestuia în 1914.

Acest tablou alături de alte opere de artă au ieșit din România în 1947 și nu s-au mai întors de atunci niciodată în țară.