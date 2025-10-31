Romania Unfolds, episodul 6: Cum poate România valorifica energia regenerabilă. Peste 7.000 de locuinţe nu au curent electric

În România, există încă oameni care stau pe întuneric. În acelaşi timp, în alte zone ale ţării, avem resurse prin care am putea scăpa de importurile de gaze şi să plătim mai puţin la factura de căldură. Combaterea sărăciei energetice, valorificarea potenţialului energiei termale dar şi a biogazului au fost temele principale ale celui mai nou episod din Romania Unfolds, primul mini‑serial documentar românesc dedicat sustenabilității. Inițiat de o companie de utilități publice, serialul arată cum România poate valorifica energia regenerabilă și cum soluțiile de azi pot face viața mai ușoară și mai ieftină pentru fiecare familie

O realitate dură pentru mulți români chiar și în prezent: 7.500 de locuințe nu sunt racordate la rețeaua electrică, iar o treime din populaţia României trăieste în sărăcie energetică. Situația era și mai gravă în urmă cu câțiva ani, însă în unele cătune oamenii au văzut lumina pentru prima dată, datorită panourilor fotovoltaice instalate cu ajutorul ONG‑urilor.

"Nu e vorba doar de sărăcie energetică. Este vorba de lucrurile duse la extrem, în sensul că oamenii aceia nu sunt în imposibilitatea de a plăti o factură la energie, ci efectiv nu au acces și nu au nici șanse ca, în viitorul apropiat, să aibă acces la energie", a explicat Monica David, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă.

Episodul 6 din mini‑documentarul Romania Unfolds arată cum sursele regenerabile au adus lumină în casele din zone izolate.

În alte comunități, proiectele de biogaz au început să producă energie la scară locală. Exploatarea completă a acestei resurse ar putea alimenta peste 2 milioane de locuințe. În paralel, energia geotermală devine tot mai relevantă - România are un potențial estimat la aproape 1,7 milioane de gigacalorii pe an.

"România are un potențial real de a deveni un hub regional energetic, atât din punct de vedere al producției, cât și al stocării energiei electrice din surse regenerabile. În ceea ce privește energia termică, deținem resurse importante, inclusiv resurse geotermale, iar încurajarea investițiilor în valorificarea biogazului produs din deșeuri poate aduce o valoare reală economiei", a adăugat Valentin Zaharia, director tehnic şi de performanţă la o companie de utilităţi publice.

