Românii deja rezervă porc românesc de Crăciun la crescătorii de animale. Mulți sunt deja „sold-out”. Cât costă acum un kg de carne

Porcii pentru Crăciun sunt la mare căutare, deși e abia octombrie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Zuma Press/ Lev Radin

Deși sărbătorile de iarnă par departe, în satele din România pregătirile au început deja. Porcii pentru Crăciun sunt la mare căutare, iar unii fermieri spun că nici nu mai au ce vinde: listele de rezervări sunt pline, iar cine așteaptă până în decembrie riscă să rămână fără carne românească.

Tot mai mulți români aleg să cumpere porci în viu, direct din gospodărie. Tocmai de aceea au început deja „rezervările” pentru godaci. Prețurile au rămas la același nivel ca anul trecut, în ciuda scumpirii cerealelor, iar rasele tradiționale precum Mangalița, Bazna sau Duroc se vând ca pâinea caldă.

Prin curțile din satele românești, porcii sunt hrăniți cu grâu, porumb și cartofi fierți, iar mulți dintre ei sunt deja rezervați. Fermierii spun că anul acesta cumpărătorii s-au grăbit mai mult ca niciodată.

Cât costă un kilogram de carne de porc pentru Crăciun în 2025

În localitatea bihoreană Rontău, domnul Dorel crește aproximativ 20 de porci care vor fi sacrificați până la Crăciun. Mai bine de jumătate sunt deja dați. Prețul porcului poate fi negociat „la sânge”, iar plata unui avans de 400 de lei este deja o practică obișnuită.

Prețul pe kilogram de carne de porc se menține între 15 și 17 lei, dar este posibil să crească pe măsură ce se apropie sărbătorile. Costurile de producție sunt tot mai mari, iar cerealele s-au scumpit din nou în această toamnă.

„Porumbul s-a scumpit. Eu l-am luat cu 1,4 lei. Noi nu punem concentrate, doar cereale și mâncare naturală. De aceea și carnea e altfel, are gustul acela adevărat de Crăciun”, spune fermierul Dorel Pașcalău.

Cei mai mulți cumpărători vin din orașe și spun că preferă să cumpere porcul în viu, direct de la gospodărie, pentru gust, calitate și siguranță alimentară.

„Am venit să-l văd, să știu ce mănânc. La magazin nu am încredere. E tradiție. Fără porc crescut la țară, nu e Crăciun. Îl iau acum, să fiu sigur”, a declarat Florin Dulău, unul dintre cumpărători.

Care sunt cele mai căutate rase de porc pentru Crăciun

Rasele românești și cele premium – Mangalița, Bazna, Duroc roșu – sunt cele mai căutate. Acestea au carne fragedă, cu grăsime naturală, și sunt crescute fără aditivi. Oferta este însă tot mai mică. Pesta porcină a redus semnificativ efectivele, iar mulți mici fermieri au fost nevoiți să renunțe la creșterea porcilor.

„Exemplarele crescute natural, așa cum le plac românilor, sunt pe cale de dispariție. România are un deficit de carne de porc de peste 40%, iar importurile cresc. Mesajul fermierilor este clar: porcul tradițional a devenit un produs de colecție.” – transmite de la fața locului Georgiana Botez.

În multe cazuri, porcul rămâne în gospodăria vânzătorului până în ziua sacrificării. Cei care locuiesc la bloc preferă adesea ca animalul să fie tăiat chiar în curtea fermierului, respectând tradiția și evitând complicațiile logistice.

Cu sărbătorile tot mai aproape și porcii tot mai puțini, mulți români se grăbesc deja să își rezerve friptura de Crăciun. Cei care întârzie riscă să rămână doar cu amintirea gustului autentic de carne crescută la țară.